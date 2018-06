Multiple Sklerose ist Thema im Forum

Welche Prävention und Therapie gibt es bei Multiple Sklerose? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim Arzt-Patienten-Forum am Donnerstag, 7.Mai, in der Volksbank Biberach, Bismarckring 61. Beginn ist um 19Uhr, der Eintritt ist frei. Veranstalter sind die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) und die Patientenakademie Biberach. Referent ist Professor Wolfgang Freund, Facharzt für Neurologie in Biberach.

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen junger Menschen und führt unbehandelt oft zu Behinderungen. In Deutschland sind 125.000 Patienten erkrankt, weltweit etwa 2,5Millionen. Im Vortrag sollen laut Ankündigung erste Anzeichen der Erkrankung, aktuelle Hypothesen über die Ursachen und die derzeitige Standardtherapie erklärt werden. Außerdem werden neue Medikamente vorgestellt, die derzeit viel von sich reden machen. Seit Kurzem stehen Tabletten statt der sonst nötigen Injektionen zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung weiter. Es gebe aber eine Reihe von Einschränkungen zu beachten und Nebenwirkungen abzuwägen. An neuen Gesichtspunkten spielen auch Ernährung und Darmkeime sowie Vitamin D eine Rolle. Am Ende ist Zeit für Fragen und Diskussion.