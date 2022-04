Müstark macht Mütter stark für den Beruf

Mütter, die kostenlose Unterstützung für den Einstieg ins Berufsleben suchen, wenden sich an Katharina Wiedergrün, Telefon 07351/5879319, Mobil 0151/53643664, E-Mail katharina.wiedergruen@cjd.de oder Isa Roy 07351/5879319, Mobil 0151/67821372, E-Mail isa.roy@cjd.de

Das Christliche Jugenddorfwerk, ein Verein in evangelischer Trägerschaft,unterhält in Biberach zwei Standorte. In der Leipzigstraße betreut der Verein Auszubildende des Zimmererhandwerks in einem Wohnheim. In der Freiburger Straße sind die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Sprachförderung (Deutsch als Zweitsprache) sowie die berufliche Bildung verortet. Das CJD unterstützt junge Menschen mit Migrationshintergrund bei Integration, Berufsorientierung, Krisen und Konflikten, Ziel sind Teilhabe und Chancengleichheit. Im Bereich Berufliche Bildung bietet der Verein neben Müstark begleitende Projekte für Auszubildende in der Altenpflegehilfe, zur Vermeidung für Schulabbruch, für die digitale Teilhabe von Kindern und ihren Eltern. Neu ist Programm „Divers“, das digitales Know-how für jedermann vermittelt. Die Angebote sind offen für Teilnehmer jeder Konfession und Religion. Mehr Informationen zu den kostenfreien Angeboten bei Katja Schirrmeister, Angebotsleitung CJD Biberach, 07351/5879317 0151/40638020, E-Mail katja.schirrmeister@cjd.de oder www.cjd-bodensee-oberschwaben.de/standorte/standort-biberach