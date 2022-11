Münchner Tatort „Mord unter Misteln“ feiert Weltpremiere in Biberach

Hunderte Tatort-Fans haben sich am Mittwochabend im Biberacher Traumpalast getroffen, um sich zusammen mit den Hauptdarstellern den neuen Münchner Tatort „Mord unter Misteln“ anzuschauen.

Der Film lief sieben Wochen vor dem eigentlichen Ausstrahlungstermin in der Rubrik TV-Filme des Biberacher Filmfests.

Sonntagabend zu Hause Tatort zu schauen, ist für Millionen Deutsche ein Ritual. Keine andere deutsche Krimiserie hat so viele Fans. Wie beliebt das Münchner Ermittler-Duo ist, das seit 30 Jahren von den Schauspielern Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec verkörpert wird, zeigte sich beim Biberacher Filmfest.

Intendantin Nathalie Arnegger moderierte das Gespräch im Anschluss an die Filmvorführung. (Foto: Georg Kliebhan)

Hunderte Fans jeglichen Alters waren angereist, um nicht nur den Tatort zu schauen, sondern auch, um ihre Helden persönlich kennenzulernen. Sowohl vor als auch nach dem Film signierten die Zwei minutenlang Autogramme, unterhielten sich mit den Fans und posierten für Erinnerungsfotos.

Für einige Minuten herrschte im Foyer des Kinos ein regelrechter Ausnahmezustand, als alle Medien und Fans sich gleichzeitig auf die Stars stürzten.

Darum geht es im neuen Tatort

In der neuen Tatort-Folge ermitteln die beiden Kommissare auf ungewohntem Terrain. Ihr Kollege Kalli hat die beiden zu einem britischen Krimi-Dinner zu sich nach Hause eingeladen. Weder Batic (Miroslav Nemec) noch Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind zuerst besonders erpicht darauf, mitzuspielen.

Dennoch lassen sie sich darauf ein – und das Publikum findet sich auf einmal in einem englischen Herrenhaus in den 1920er-Jahren wieder. Es ist Heiligabend und in Beckford Hall wird der Butler ermordet aufgefunden. Die Kommissare schlüpfen in die Rollen des Chief Inspector Lightmyer und des Constable Partridge und müssen herausfinden, wer ihn umgebracht hat.

Die weibliche Hauptrolle im Film wird von Sunnyi Melles verkörpert, die ausdrucksstark die Lady des Hauses spielt. Schnell wird klar, fast jeder hatte ein Motiv, den Butler umzubringen.

Cornelius Conrad vom BR war für die Redaktion des Films verantwortlich (links), er kam zusammen mit Sunnyi Melles (Mitte), Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl (rechts) nach Biberach. (Foto: Georg Kliebhan)

„Mord unter Misteln“ ist kein klassischer Tatort, sondern wirkt eher wie eine Mischung aus der britischen Fernsehserie Downton Abbey, Sherlock Holmes und einem Miss-Marple-Film. Intendantin Nathalie Arnegger wollte bei der anschließenden Fragerunde wissen, wessen Idee das gewesen sei.

Drehbuchautor Robert Löhr erklärte, er habe etwas Neues ausprobieren wollen, ein Format, das zu Weihnachten passe. Denn im Fernsehen werde der Film am 26. Dezember ausgestrahlt, da wolle keiner sich gruseln, sondern eher fröhlich mitraten.

Nemec und Wachtveilt erzählten, dass es großen Spaß gemacht habe, während des Drehs zwischen den beiden Rollen hin- und herzuschlüpfen und sich zu verkleiden. Sunnyi Melles verriet, dass das Kleid, dass sie im Film trage, 100 Jahre alt sei und ihr enorm geholfen habe, sich voll und ganz in die Rolle einzufühlen.

Was die Filmcrew zum Film erzählt hat

Darauf angesprochen, erzählte die Filmcrew, dass jeder Tatort das gleiche Budget habe. Dieses bei diesem Dreh einzuhalten, sei eine Herausforderung gewesen, denn es mussten nicht nur Kostüme gekauft oder geliehen, sondern auch ein Schloss angemietet werden.

Applaus vom Publikum gab es für die Aussage von Melles, dass es sich um einen Ensemblefilm gehandelt habe. Jeder Schauspieler habe daher den gleichen Lohn erhalten, „denn es geht nicht immer ums Geld“, wie sie mit einem Augenzwinkern verriet.

Nach der Premiere gab es ein Gruppenbild mit der ganzen Filmcrew im Foyer des Biberacher Kinos: Hinten stehen (v. l.) Drehbuchautor Robert Löhr und Regisseur Jobst Christian Ötzmann. Vorne sitzen (v. l.): Cornelius Conrad (Redaktion Bayerischer Rundfunk), die drei Hauptdarsteller Miroslav Nemec, Sunnyi Melles, Udo Wachtveitl sowie und Volker Tittel (Kamera). (Foto: Georg Kliebhan)

Drei Münchner Tatorte entstünden jedes Jahr, sagte Udo Wachtveitl im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“. Diese seien in der Regel in vier Monaten abgedreht. „Wir sehen uns also nicht das ganze Jahr, was auch gut ist, weil wir es sonst wahrscheinlich keine 30 Jahre miteinander ausgehalten hätten“, erzählte er mit einem Grinsen.

Den Rest des Jahres nutze er, um andere Engagements anzunehmen, demnächst werde er in München in einer Oper mitspielen. Wachtveitl war übrigens der einzige der Film-Crew, der sich nicht gemeinsam mit dem Publikum den Film anschaute.

„Ich habe den Film noch kein einziges Mal gesehen und habe es auch nicht vor. Ich besitze zwar alle Tatort-Folgen, mag mich jedoch selbst nicht auf der Leinwand sehen“, verriet er. Stattdessen sei er gespannt, was seine Mutter und ihre Freundinnen dazu sagen würden.