Münch wird einstimmig als Bezirksjugendleiterin bestätigt

Heidi Münch bleibt auch in den kommenden drei Jahren Leiterin der Jugendfußballer im Bezirk Riß. Mit 52 von 52 Stimmen ist die Biberacherin in der virtuellen Jugendleiter-Hauptversammlung am Sonntag wiedergewählt worden, heißt es in einer Mitteilung des Fußballbezirks Riß.

Sie sei die letzte von ehemals drei Bezirksjugendleiterinnen im Verband, „die letzte Bastion“, wie Verbandsjugendleiter Michael Supper (Hechingen) in seinem Grußwort sagte. Erstmals ging die im dreijährigen Turnus stattfindende Veranstaltung online über die Bühne, die Corona-Pandemie hatte keine Präsenzveranstaltung zugelassen. Der Württembergische Fußballverband (WFV) hatte bei der Organisation geholfen, so funktionierte laut Mitteilung alles technisch gut. Die Begrüßung oblag Angelika Fioranelli-Petersohn, Referentin für den Schulfußball im Bezirk und Beisitzerin im WFV-Vorstand.

Pandemie hat Fußball fest im Griff

Die Pandemie hat den Fußball fest im Griff, das gilt auch für den Nachwuchs. Auch die Jugendteams dürfen seit Monaten nicht mehr kicken, die Saison ist beendet. „Hoffentlich kommen alle Kinder und Jugendlichen wieder zurück“, wünschte sich Bezirksvorsitzender Alois Hummler in seinem Grußwort für die Zeit danach. Hummler dankte Heidi Münch, Spielleiter Leonhard Bauer und dem gesamten Team, das den Jugendfußball organisiert.

Zwischen 165 und 175 Mannschaften nahmen in den zurückliegenden drei Jahren von den 62 Vereinen des Bezirks in jeder Saison am Spielbetrieb teil, F-Jugendliche und Bambini ausgenommen. Das geht aus dem Berichtsheft hervor, dass zuvor allen Vereinen zugegangen war. Zwar bleibe die Zahl der Mannschaften bei C-, D- und E-Junioren in etwa konstant, doch schlagen nun die Rückgänge in den drei Jahren zuvor auf die A-, B- und C-Junioren durch, steht in dem Bericht. Dies sei augenscheinlich der Bereich, in dem derzeit am meisten Jugendliche verloren gingen. Immer mehr Vereine bilden eine Spielgemeinschaft, weil sie allein keine Mannschaft mehr stellen können.

Reibereien am Spielfeldrand

Eingeführt wurde im Berichtszeitraum verbandsweit ein neues Spielsystem bei den A- bis C-Junioren. 1-3-9 heißt, in jedem Verband werden einer Verbands- drei Landes- und neun Regionenstaffeln untergeordnet. Beklagt wurde im Bericht, dass es immer wieder zu Spielabbrüchen und/oder Reibereien am Spielfeldrand komme. Dabei falle auf, dass es meist die Erwachsenen am Spielfeldrand seien, die sich nicht im Griff hätten und manchmal „verbal vollkommen austicken“. Manche der Vergehen seien massiv und würden mit der vollen Härte des Strafmaßes belegt, teilte das Sportgericht im Bericht mit.