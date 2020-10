Mühevoller Auswärtssieg

Einen am Ende knappen Auswärtserfolg hat der Handball-Landesligist TG Biberach eingefahren. Zwar konnten erstmals beide Punkte bei der TSG Söflingen II mitgenommen werden, Teammanager Uttenweiler war mit dem 27:25-Sieg aber nur teilweise zufrieden. Zu viele technische Fehler und eine schlechte Wurfquote in der zweiten Halbzeit brachte die TG an den Rand einer Niederlage.

Dabei begann die Partie für die Rissstädter zunächst gut: Binnen fünf Minuten führte Biberach mit 3:0, zweimal Sandu und Hadzic zeichneten dafür verantwortlich. Dann zeichnete es sich schon in Form von zwei verworfenen Kontern ab, dass die TG „zu viel liegen ließ“. Söflingen II konnte bis zur 14. Minute verhindern, dass der TG-Vorsprung mit 8:5 gerade so stabil blieb. Betz & Co legten in den verbleibenden 15 Minuten bis zur Pause nach und nahmen eine scheinbar sichere 19:13-Führung mit in die Halbzeit. Schon in dieser Phase scheiterte Biberach aber viel zu oft am gut aufgelegten Söflinger Torwart Seifried.

Nervosität bei der TG

In der Pause nahm sich die TG vor noch „ein Brikett draufzulegen“, dies allerdings misslang völlig. Es waren stattdessen die Einheimischen die Tor um Tor aufholten Mit zunehmender Spieldauer wuchs die Nervosität bei der TG. Die Partie drohte beim Söflinger Anschlusstreffer zum 22:23 (49.) völlig zu kippen. Eine Auszeit und die Hereinnahme von Andreas Senciuc – der mit seinem ersten Tor und zwei weiteren Aktionen, die jeweils einen Siebenmeter einbrachten glänzte – stabilisierte das TG-Spiel. Fimpel verwandelte alle vier Siebenmeter. Biberach brachte den Sieg so ins Ziel.

Fazit: Nur acht Tore in Hälfte zwei sind zu wenig, andererseits wurde das Spiel aber nicht wie in den beiden Vorjahren noch aus der Hand gegeben. Der Saisonstart ist der TG mit 4:0 Punkten gelungen, was für die Zukunft Selbstvertrauen geben sollte.

Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, dann wartet kommenden Samstag der Derbyschlager gegen den TSV Bad Saulgau (20 Uhr, PG-Halle).