Mrs Bo’ Cookbook jazzt mit Querflöte

Einer der Höhepunkte im Herbstprogramm des Jazzclubs Biberach dürfte das Quartett um Isabelle Bodenseh mit ihrem Projekt „Jazz à la flute present Mrs Bo’s Cookbook“ sein. Beginn ist am Freitag, 23. November, um 20.30 Uhr im Jazzkeller der Bruno-Frey-Musikschule.

Das mit Querflöte (Isabelle Bodenseh), Hammondorgel (Thomas Bauser), Gitarre (Lorenzo Petrocca) und Schlagzeug (Lars Binder) höchst ungewöhnlich besetzte Quartett lässt den Klang der 1950er bis 1970er Jahre aufleben. Die überblasene Querflöte im Stil von Ian Anderson und Kirk Rahsaan eröffnet für den Jazz eher untypische hochexpressive Ausdrucksmöglichkeiten.

Die Dozentin für Jazz-Querflöte, Improvisation und Arrangement an den Musikhochschulen Mainz und Frankfurt (Main) hat nach einem klassischen Schulmusikstudium durch mehrere Auslandsstudienaufenthalte eine starke afro-lateinamerikanische Prägung erfahren.

Über die Gitarrenkoryphäe Lorenzo Petrocca (80 CDs) müssen nicht viele Worte gemacht werden. Thomas Bauser, Dozent für Jazzklavier an der Musikhochschule Freiburg, hat auf der Hammond B3 einen faszinierenden Individualstil entwickelt. Lars Binder, Schlagzeugdozent an der Musikhochschule in Augsburg, war in unterschiedlichen Formationen schon mehrfach im Jazzkeller zu hören.