Motorradfreunde Biberach treffen sich mit dem Motoclub Mistral

Das alljährliche Partnerschaftstreffen in Deutschland zwischen den Motorradfreunden Biberach und dem Motoclub Mistral aus Valence musste dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viele Hürden überwinden.

Die Unterkunft bei Sankt Georgen im Schwarzwald war schon ein Jahr im Voraus gebucht und alles schien perfekt. Bis im März dieses Jahres alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten und auch die Unterkünfte geschlossen blieben. Unser erstes Partnerschaftstreffen im Jahr, das immer im Mai in Frankreich stattfindet, mußte ebenfalls ausfallen.

Trotz unsicherer Prognosen hielten wir aber an der Reservierung des Naturfreundehauses im Schwarzwald für August fest. Und wie groß war die Freude, als es allmählich zu Lockerungen kam. Die Motorradfreunde erhielten die Zusage, dass das Haus mit 20 statt 40 Personen belegt werden darf.

Sofort machten sich die Mitglieder an die Arbeit und planten Verpflegung und Programm für das begehrte Treffen unter Freunden. Erschwert war das Ganze, da ja nur mit der halben Mannschaft gearbeitet werden musste. Dennoch konnte das Wochenende fast wie gewohnt stattfinden, mit den entsprechenden Hygiene-Maßnahmen natürlich. So durften zum Beispiel die einzelnen Zimmer nur mit Personen aus einem Haushalt belegt werden.

Auch die Begrüßung musste dieses Jahr auf Abstand stattfinden. Keine Küsschen durften verteilt werden, wie es sonst mit unseren französischen Freunden üblich ist.

Beim gemeinsamen Motorradfahren am Freitag und Samstag hatten aber trotzdem alle viel Spaß. Bei hochsommerlichen Temperaturen ging es am Freitag über Schauinsland gen Süden und ein herrliches Bad im Rhein bei Bad Säckingen sorgte für ein bisschen Abkühlung. In Sankt Blasien gab es die zweite Abkühlung in Form eines Eisbechers. Am Samstag dagegen waren die Temperaturen deutlich kühler und die Motorradfahrer erkundeten die Gegend nördlich von Sankt Georgen mit einer Kaffeepause am Wasserschloss Glatt.

Am letzten Abend wechselte traditionell wieder unser Fotobuch die Seiten (Frankreich – Deutschland) mit vielen Dankesworten und Wünschen für zukünftige Treffen. Anstatt den Bildern, die dieses Jahr im Mai hätten gemacht werden können, haben die französischen Freunde eine Collage an Corona-Bildern eingeklebt. Portraits mit Mundschutz in den eigenen vier Wänden.

Die Verabschiedung am Sonntag fiel auch anders aus als sonst. Die Biberacher Gäste konnten ihren Freunden bei der Abreise nur hinterherwinken, eine gute Reise wünschen und hoffen, dass nächstes Jahr wieder mehr Nähe erlaubt ist.