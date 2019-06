Motorradfreunde aus Biberach und Valence treffen sich

Das alljährliche Treffen zwischen dem Motoclub Mistral aus der Partnerstadt Valence und den Motorradfreunden Biberach fand diesmal in der Nähe von Chavornay auf einen alten Gutshof statt. Dorthin hatten die Valencer ihre Biberacher Freunde eingeladen.

Die Anreise der Biberacher erfolgte in vier Gruppen, teilweise über zwei Tage und auf ganz unterschiedlichen Routen. Während am Donnerstagmorgen die Reise bei dichtem Nebel und kühlen Temperaturen startete, wurden die Motorradfahrer jedoch schon bald mit Sonnenstrahlen und blauem Himmel verwöhnt. Dies sollte sich auch das gesamte Wochenende nicht mehr ändern.

Am späten Nachmittag, als alle das Haus an einem Berghang gefunden hatten, gab es wieder eine herzliche Begrüßung. Neuigkeiten wurden ausgetauscht, wie beispielsweise wer über den Winter welches neue Motorrad erstanden hat. Gleich am ersten Abend zeigte der Hausbesitzer den Motorradfahrern seine Start- und Landebahn neben der Unterkunft. Er benützt diese für ein Ultraleichtflugzeug, sowie ein kleines Flugzeug.

Chavornay selbst liegt in den Bergen, also ging auch die Ausfahrt am Folgetag über viele Passstraßen zum See von Nantua, wo es ein reichhaltiges Picknick gab. Die Route zum See von Nantua hätte schöner und malerischer nicht sein können. Über Schluchten und Hochtäler und vorbei an Bachläufen staunten die Biberacher über die Wunder der Natur. Bei der Rückfahrt zur Unterkunft konnte sich jeder entscheiden, ob er einen kürzeren Weg oder eine längere Route möchte. Bei der längeren Variante gab es noch einen Zwischenstopp an einem Aussichtspunkt mit einer gigantischen Sicht auf das Departement mit dem Lac de Bourget und der gestauten Rhone.

Am Samstag wurde eine Velorail- Station und eine Fahrrad-Draisine am Ortsrand von Belley besucht. Je nach Fahrzeug mussten zwei oder vier Leute in die Pedale treten, um auf den Schienen voran zu kommen. Rund 30 Minuten ging es in eine Richtung, danach musste man selbständig die Fahrzeuge auf einer Wendeplatte drehen, um wieder zurück zum Startpunkt zu gelangen.

Am letzten Abend wurde wie schon seit mehr als 40 Jahren gemeinsam gegrillt. Diese Tradition ist ein ungeschriebenes Gesetz und wurde in der Geschichte der Partnerschaftsbesuche nur einmal nicht beachtet, weil es in der vorhandenen Unterkunft verboten war, offenes Feuer zu machen. Dabei wird jeweils das Fotoalbum an den anderen Club übergrben. Die Franzosen mussten diesmal ein neues Album besorgen, weil das bisherige mit 41 Jahren Geschichte prall gefüllt war.

Am Sonntag machten sich die Biberacher wieder auf den Heimweg. Nach einem herzlichen Abschied freuen sich alle auf ein Wiedersehen im August. Die Biberacher haben die Valencer Motorradfahrer für den Gegenbesuch nach St. Georgen in den Schwarzwald eingeladen.