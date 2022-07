Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 63-Jähriger ist am Freitag nach einem Motorradunfall in Biberach gestorben. Um 9 Uhr fuhr ein 63-Jähriger die Memminger Straße in Richtung Ummendorf. Kurz vor dem Ortsende von Biberach fuhr er auf einen Kleinlastwagen auf, einen Fiat. Die Ursache hierfür ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Das Motorrad des 63-Jährigen wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen und kam auf die Gegenfahrbahn. Motorradfahrer und Motorrad stießen dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen, einem Daimler-Benz, zusammen. Rettungskräfte behandelten den 63-Jährigen. Dennoch starb er noch an der Unfallstelle.

Der 48-Jährige Fahrer des Daimler-Benz erlitt einen Schock. Zur weiteren Behandlung verbrachten Rettungskräfte ihn in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun die Gründe für den Unfall und den Hergang des Unfalls. Zur Klärung der Unfallursache beauftrage die Staatsanwaltschaft Ravensburg auch einen Gutachter.