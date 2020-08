Motorradfahrer stürzt beim Abbiegen

Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat sich am Montag bei einem Abbiegemanöver in Biberach schwer verletzt. Kurz vor 20 Uhr wollte der Mann von Fünf Linden in die Gaisentalstraße fahren, berichteten Zeugen später der Polizei. Als er links abbog, war er mit seinem Motorrad zu schnell, so die Polizei. Deshalb schleuderte die Maschine und der junge Fahrer stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 22-Jährigen.

Motorradfahren ist auch Erfahrungssache. Um aber in kritischen Situationen sein Fahrzeug zu beherrschen, reicht Erfahrung oft nicht aus. Deshalb empfiehlt die Polizei ein Fahrsicherheitstraining. Ein solches Sicherheitstraining ist die Gelegenheit, sich und sein Fahrzeug im Grenzbereich kennen zu lernen, der Situation angemessenes Verhalten zu üben und Erfahrung zu gewinnen. Gerade jungen Fahrern bieten die Landratsämter deshalb Zuschüsse zu solchen Fahrsicherheitstrainings.