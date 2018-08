Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Samstag in Biberach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 7 Uhr im Kreisverkehr Waldseer- /Leipzigstraße. Ein 26-jähriger Autofahrer war zu der Zeit auf der Waldseer Straße in Richtung Jordanei unterwegs. Er fuhr in den Kreisverkehr ein missachtete dabei, so der Bericht der Polizei, die Vorfahrt des 25-jährigen Motorradfahrers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 3000 Euro.