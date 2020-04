Motorradfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Biberach erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 12.30 Uhr ein Autofahrer und ein Motorradfahrer auf der Waldseer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der 69-jährige Autofahrer wollte nach rechts in die Königsbergallee abbiegen und wechselte deshalb vom linken Fahrstreifen nach rechts. Dabei stieß er mit seinem Auto gegen ein Motorrad. Dessen 71-jähriger Fahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen etwa 2500 Euro. Als Unfallursache bei Fahrstreifenwechsel kann ein fehlender Schulterblick in Frage kommen. Dieser ist wichtig, um den „toten Winkel“ des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.