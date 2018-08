Motorisiertes Dreirad fährt auf

Ein Leichtverletzter und Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Biberach. Ein 86-Jähriger war gegen 11 Uhr mit seiner Piaggio Ape in der Wielandstraße unterwegs. Er übersah einen dort geparkten Ford mit Anhänger. Der Dreiradfahrer krachte in den Anhänger. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Spezialisten der Verkehrspolizei ermitteln jetzt den Unfallhergang. Den Gesamtschaden schätzen die Ermittler auf 5000 Euro.