Motocross Masters: Bloy verpasst Saisonziel

Zweimal Platz 13 und Platz zwölf in der Tageswertung – Motocrosser Paul Bloy vom AMC Biberach zeigte am Finalwochenende des ADAC-Motocross-Masters in Holzgerlingen eine engagierte Leistung. Nach sechs Rennen, wovon er nur fünf bestritt, liegt er im „MX Junior Cup 125“ somit auf Rang 20 in dieser wichtigsten europäischen Rennserie. Das Saisonziel einer Top-Ten-Platzierung hat er klar verfehlt.

Die Rennen in Holzgerlingen am Sonntag waren „heiße Ritte“ vor 10 000 Zuschauern und bei Temperaturen von fast 30 Grad auf anspruchsvoller Strecke. Der Boden verlangte den Fahrern alles ab: Weil er stark gewässert war bildeten sich Rillen und Löcher. Die ließen dem 48-er Fahrerfeld nur wenige Spuren. Überholen war somit schwierig und mit größten Anstrengungen für Mensch und Maschine verbunden.

Nach dem Training am Samstag war das Bild wie so oft in den Rennen zuvor: „P-Boy 252“ am Ende des vorderen Drittels hatte sich Startplatz 15 erkämpft. Nicht genug, um sich nach Rennstart in die Spitzengruppe mischen zu können. Durch mutige Fahrweise konnte der 16-Jährige vom Team KTM-Bauerschmidt im Verfolgerfeld jedoch jeweils gut mithalten, lieferte sich mit der starken internationalen Konkurrenz packende Positionskämpfe und erreichte in den zwei Wertungsläufen immerhin 16 Punkte.

„Ich hatte mir mehr erhofft“, blickte Bloy anschließend auf seine ersten Auftritte mit der größeren 125-Kubikzentimeter-Maschine im internationalen Spitzenfeld des ADAC-Masters zurück. Die Sandkurse zu Beginn der Rennserie hätten ihm nicht gelegen. Dann kam die Verletzungspause: „Hätte ich immer so punkten können wie zuletzt in Holzgerlingen und Gaildorf, wäre eine Top-Ten-Platzierung drin gewesen.“

Dass er im Verlauf der Saison immer besser in Schwung kommt, zeigt er in der baden-württembergischen Meisterschaft. Hier fährt er von Sieg zu Sieg und führt die Wertung überlegen mit 95 Punkten Vorsprung an. Aus den verbleibenden Rennen in Heilbronn (28. September) und Rudersberg (12. Oktober) benötigt er lediglich fünf Punkte zum Titelgewinn.