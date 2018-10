Moschee öffnet ihre Türen

Der Türkische Elternverein lädt am Mittwoch, 3. Oktober, zum Tag der offenen Moschee in die Freiberger Straße 49 in Biberach ein. Um 14 Uhr bietet der Verein eine Moscheeführung an, danach gibt es eine Präsentation über den Islam. „Im Anschluss ist Gelegenheit für Fragen und danach Zeit für Gespräche“, sagt der Vorsitzende des Türkischen Elternvereins Akif Ciftepinar. Alle Interessierten sind eingeladen. Der Tag der offenen Moschee findet deutschlandweit am 3. Oktober statt, in der Region neben Biberach auch in Ulm, Günzburg, Heidenheim und Blaubeuren.