Mosambikanische Musik im „Fröhlichen Nix“

Jazz, Blues und Hiphop gemixt: Das gibt es am Sonntag, 25. September, ab 19.30 Uhr im „Fröhlichen Nix“ in Blaubeuren. Dort tritt Julio Mariquele aus der mosambikanischen Hauptstadt Maputo auf, heißt es in einer Mitteilung des Kleinkunst-Cafés.

Er spielt als Solist und in verschiedenen Gruppen traditionelle und moderne Musik, mit Elementen von Jazz, Blues, Hip Hop und „marrabenta“ und tritt auch auf verschiedenen mosambikanischen und internationalen Festivals auf, heißt es weiter. Er hat mit Larisa Klingler aus Langenau ein soziales Kulturprojekt für Kinder und Jugendliche in der Kleinstadt Ponta do Ouro ins Leben gerufen. Im Rahmen des Konzertes informieren die beiden über ihr Projekt und das Leben in Mosambik. Der Eintritt ist an dem Abend kostenfrei.