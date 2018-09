Mona Fakler triumphiert in Stockach

Von Schwäbische Zeitung

In den Anfangsjahren des Flughafen Memmingen war sie schon einmal ein beliebtes Reiseziel, nun kehrt sie wieder zurück auf den Flugplan: Die israelische Metropole Tel Aviv wird ab 29. Oktober zwei Mal pro Woche mit Ryanair von Memmingen aus angeflogen. Das teilte der Flughafen mit.

Im Winterflugplan geht es jeweils am Montag und am Freitag nach Israel. Abflugzeit in Memmingen ist um 6.05 Uhr, Ankunft in Tel Aviv um 11.10 Uhr. Der Rückflug startet um 12 Uhr und erreicht Memmingen um 15.