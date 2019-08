Mona Fakler holt sich Platz zwei

Mit vier Sportlern ist die TG Biberach beim 37. Allgäu-Triathlon vertreten gewesen. Am besten platzierte sich Mona Fakler.

Das Schwimmen fand im großen Alpsee bei Bühl statt, gefolgt von einer fordernden Radstrecke und dem Lauf am Alpsee mit dem Kuhsteig als Höhepunkt. Markus Kraft und Stefan Aßfalg stellten sich dem Wettbewerb über die Mitteldistanz. Bei top Bedingungen mussten dabei 1900 Meter im Alpsee geschwommen werden, ehe es auf zwei Mal 42 Kilometer lange Radrunde ging, die die Athleten in die schönsten Ecken rund um Immenstadt führte. Die Athleten wurden an den Anstiegen von den Zuschauern derart angefeuert, dass Tour-de-France-Feeling aufkam. Der abschließende Lauf über 20 Kilometer verlangte den Athleten bei heißen Bedingungen nochmals alles ab. Markus Kraft (5:16:42 Stunden) und Stefan Aßfalg (5:24:37) waren mit ihren Ergebnissen am Ende zufrieden und belegten in ihren Altersklassen jeweils Rang 49.

Über die olympische Distanz trat Jonas Hochrein an. Der Weltklassetriathlet Jan Frodeno feierte an diesem Tag seinen 38. Geburtstag und lud zu einer speziellen Laktat-Party ein, was die Teilnehmer anspornte, besonders viel zu leisten. Nach 1500 Meter Schwimmen, 42 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen erreichte Hochrein nach 2:52:22 Stunden das Ziel und wurde in seiner Altersklasse 29.

Besonders der Sprint-Triathlon verlief aus TG-Sicht sehr erfolgreich. 500 Meter Schwimmen, 27 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen hatte dabei auch Mona Fakler zu absolvieren. Sie benötigte für die Distanz 1:37:40 Stunden und belegte damit Platz zwei in ihrer Altersklasse.