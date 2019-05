Mona Fakler belegt Platz sechs in Ingolstadt

Triathletin Mona Fakler (TG Biberach) hat bei der zehnten Auflage des Ingolstädter Triathlons den sechsten Platz in ihrer Altersklasse über die olympische Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 9,6 Kilometer Laufen) belegt. Die Biberacherin, die seit diesem Jahr auch mit dem Allgäuer Team Racing Aloha in der Regionalliga Bayern startet, erreichte nach 2:32:56 Stunden das Ziel und wurde damit 26. in der Gesamtwertung bei den Frauen.

Jonas Hochrein (TG Biberach) nutzte den Wettkampf auf der Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 86,3 Kilometer Radfahren, 20,2 Kilometer Laufen) zur Vorbereitung für die Langdistanz bei der Challenge Roth im Juli. Mit einer soliden Leistung im Schwimmen und Radfahren konnte Hochrein sich mit einem starken Lauf am Ende den 33. Platz in der Altersklasse TM25 sichern.