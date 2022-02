Modellprojekt zum Bibermanagement ist gestartet

Das Modellprojekt zum Bibermanagement in Baden-Württemberg ist gestartet. In einer Veranstaltung am Donnerstag, 17. Februar, sollen die am Modellprojekt beteiligten Kommunen über das weitere Vorgehen informiert werden. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mit. Dörflinger hatte sich in einer mündlichen Fragestunde am 3. Februar beim Umweltministerium nach dem aktuellen Stand erkundigt.

Nachdem sich das Land auf das Modellprojekt zum Bibermanagement geeinigt hatte, sei dessen Start durch das Umweltministerium mehrmals verschoben werden, heißt es in der Pressemitteilung. Mit Blick auf die von schwerwiegenden Biberschäden betroffenen Kommunen und Privatpersonen habe Dörflinger daher mehrmals im Landtag auf die Umsetzung des Modellprojekts gepocht. In der Fragestunde am 3. Februar habe er wissen wollen, welche Schritte zur Umsetzung des Modellprojekts im Landkreis Biberach bereits unternommen wurden und welche Städte und Gemeinden in die Erprobung einbezogen werden.

Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann habe in seiner Antwort zunächst den erfolgten Start des Modellprojekts bestätigt und unterstrichen, dass der Landkreis Biberach eine steigende Ausbreitung des Bibers sowie der damit verbundenen Schadensfälle aufweise. Bevor die beteiligten Kommunen am Donnerstag weitere Informationen erhalten, habe es „eine erneute fachliche und rechtliche Prüfung schwerwiegender Biber-Konfliktreviere, in denen dann weitreichende Lösungen – einschließlich der letalen Entnahme von Bibern – erprobt werden“. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dann in das landesweite Bibermanagement einfließen.

Im Landkreis Biberach gebe es viele Biber und leider auch viele Biberkonflikte, so Dörflinger. Ein gutes Neben- und Miteinander von Biber und Mensch könne nur gelingen, wenn diese Konflikte nachhaltig gelöst würden. Dafür müsse das Land ein breites Spektrum an wirksamen Instrumenten zulassen. „Ich begrüße es daher sehr, dass nun in Baden-Württemberg das Modellprojekt zum Bibermanagement nach bayerischem Vorbild endlich gestartet ist. In dessen Rahmen sollen auch im Landkreis Biberach leichtere Umsiedlungen und in sicherheitsrelevanten Einzelfällen auch der Abschuss von Bibern als letztes Mittel erprobt werden“, so Dörflinger.