Modelleisenbahner stellen aus

Der MEC Biberach feiert am 3. und 4. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr, sein 40-jähriges Bestehen und veranstaltet eine Modelleisenbahnausstellung in der Gigelberghalle. Dieses Jahr hat der Verein besondere Schauanlagen eingeladen, der MEC Landsberg stellt seine wunderschön gestaltete Epoche 1 Bahn im Maßstab 1: 87 aus, die MBF aus Leutkirch präsentieren ihre neue H0-Eisenbahnanlage. Die Modellbahnfreunde aus Stetten im Donautal sind mit ihrer 20 Meter langen Schauanlage dabei. Der Schweizer Marcel Ackle kommt mit seinem Feldbahn-Modell und zeigt, wie man originalgetreu Gebäudefassaden erstellt. Auch eine große Spur 1-Oldieanlage von Märklin kann bestaunt werden, auf der der legendäre Silberpfeil seine Runden zieht. Für Schnäppchenjäger gibt es einen Anbieter von gebrauchten Modellbahnartikeln. Die Jugend des MEC Biberach zeigt den aktuellen Bau-Fortschritt an ihrer Tohuwabohubahn.