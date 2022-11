Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse in der Schützenkellerhalle

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in Biberach wieder eine Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse statt. Austragungsort am Samstag 12. November, 10 bis 16 Uhr, ist wie in den Jahren vor der Pandemie die Schützenkellerhalle. Erneut haben viele Verkäufer und Händler ihr Kommen zugesagt. Eine gemischte Palette an Spielzeug wie Modelleisenbahnen und Zubehör für den Anlagenbau sowie anderem Blechspielzeug, Raritäten, Ersatzteile, Autos, Puppen/Stubenzubehör und Steiff-Tiere werden zum Verkauf angeboten. Ebenfalls angeboten werden Getränke, Imbiss und Kuchen. Kinder bis einschließich zwölf Jahre haben freien Eintritt. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es auf dem Gigelberg.