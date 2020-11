Stadt untersagt Tennis in Biberach: Im Gegensatz zu anderen Bundesländern (zum Beispiel Rheinland-Pfalz) darf in Baden-Württemberg auch weiterhin in der Halle Tennis gespielt werden. Voraussetzung für einen Trainings- oder Freizeitbetrieb ist allerdings, dass die Sportstätte nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts genutzt wird. Diese Regelung des Landes hat die Stadt Biberach am Donnerstagnachmittag nach Besichtigung der WTB-Halle im Hühnerfeld aufgehoben. „Das ist schon ein Schlag ins Kontor, denn bis gestern Vormittag sind wir davon ausgegangen, dass unser Spiel- und Trainingsbetrieb weitergeht“, sagt der Vorsitzende des TV Biberach-Hühnerfeld, Rudi Sommer. Während des ersten Lockdowns sei erst Mitte Mai das Tennisspielen wieder möglich gewesen. „Unter dem Strich haben wir von Corona sogar profitiert, weil unsere Sportart eben möglich war und so vor allem Kinder und Jugendliche Tennis spielen konnten.“ Durch die gestiegene Professionalisierung mit der Tennisakademie unter der Leitung von André Maier sei man noch besser aufgestellt und hätte reagieren können. Dennoch hätte es auch Austritte aus dem Verein gegeben, weil man nicht so konnte wie man wollte, muss Sommer einräumen. „Insofern ist es jetzt besonders schade, dass wir bis auf Weiteres dichtmachen müssen“, so Rudi Sommer. (mam)