Mittelmaß trifft auf Spitzenteam

Wenn am Samstag die Partie in der Handball-Landesliga in der Biberacher PG-Halle (Anwurf: 19.30 Uhr) angepfiffen wird, dann trifft Mittelmaß (TG Biberach) auf Spitzenteam (VfL Kirchheim). Dennoch ist die TG guter Dinge, zwei Punkte an der Riß zu behalten.

Noch sechs Spiele sind für Biberachs Handballer in dieser Spielzeit zu spielen und vor dem Saisonendspurt hat die TG erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Vor der kurzen Winterpause hat die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek mit 18:19 bei der TSG Söflingen II eine vermeidbare Niederlage hinnehmen müssen. Zufrieden war die TG-Crew an diesem Abend nur mit Torhüter Simon Ellek. Demzufolge hat Trainer Dominic Ellek die Zeit zwischen den Spielen genutzt, um die Mannschaft für den Saisonendspurt zu rüsten: „Wir haben hart an unseren Schwächen gearbeitet und Videostudium betrieben, um aus den restlichen Spielen das Maximum herauszuholen.“ Dabei muss die TG vor allem im Angriff ansetzen, um die Dynamik im Spiel zu erhöhen und vor allem die richtigen Entscheidungen beim Torwurf zu treffen. Denn das war in der jüngeren Vergangenheit ein Problem.

Kirchheim schwebt auf Euphoriewelle

Mit dem VfL Kirchheim erwartet die TG eine Mannschaft, die um die Meisterschaft in der Landesliga mitspielt. Die Kirchheimer schweben auf einer Euphoriewelle, die sie durch diese Saison trägt. Vor allem bei Heimspielen treibt das Publikum den VfL zu immer neuen Höchstleistungen. Die Mannschaft von Trainer Engelbert Eisenbeil überzeugt durch eine offensive und attraktive Spielweise und musste bisher erst drei Niederlagen hinnehmen. Zu den Topscorern im Kader gehört Thimo Böck, der Cousin von TG-Akteur Markus Böck, der auch zuletzt beim überzeugenden 30:19-Erfolg gegen die HSG Bargau/Bettringen mit fünf Treffern zu den Toptorschützen gehörte. Dennoch ist die Verantwortung im jungen Kader der Kirchheimer auf viele Schultern verteilt, die TG sollte in der Defensive nicht den Fehler machen und sich nur auf einzelne Spieler konzentrieren.

Stattdessen sollte die TG über 60 Minuten konzentriert arbeiten, so wie beim letzten Heimspiel, als sie mit 30:24 gegen den TSV Bad Saulgau gewinnen konnte. Damals konzentrierte sich die TG auf ein schnelles Konterspiel und überrannte die Gäste geradewegs. Sollte ihr das gelingen, ist auch am kommenden Samstag ein Sieg möglich. Schließlich hat die TG noch eine Rechnung mit den Kirchheimern offen: Im Hinrundenspiel führte man sieben Minuten vor Spielende noch mit 22:20, verlor dennoch mit 22:27. Einen starken Schlussspurt hat der VfL also auch noch.