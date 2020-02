Mittelfeldplatzierungen bei Degen-Premiere

Charlotte Blumenthal und Samuel Guglielmi von der TG Biberach haben beim 39. Minimarathon im Fechtzentrum Heidenheim jeweils ihr erstes Degenturnier bestritten. Am Ende sprangen für beide Mittelfeldplatzierungen heraus. Am Start waren Sportler aus Italien, Tschechien, Belgien und dem ganzen süddeutschen Raum. In Heidenheim ging es auch um Punkte für die württembergische Rangliste.

Samuel Guglielmi trat in der Altersklasse U 11 an, die Vorrunde wurde in vier Gruppen durchgeführt. In seiner Vorrundengruppe hatte er sechs Gefechte zu absolvieren, die ersten drei gingen jeweils knapp mit 4:5 verloren. Das letzte Vorrundenduell gewann Guglielmi klar mit 5:1 gegen Benjamin Hikel (SV Böblingen). In der Runde der letzten 32 traf er auf den auf Platz neun gesetzten Frederik Schnurr (TV Augsburg). Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Gefecht, das Schnurr letztlich mit 10:6 gewann. Somit schied Guglielmi auf Platz 25 liegend aus.

Im U13-Wettbewerb war die TG Biberach durch Charlotte Blumenthal vertreten. Die Vorrunde wurde in fünf Gruppen ausgefochten. Blumenthal unterlag zuerst gegen die Heidenheimerin Annalena Wohlstein (1:5), gewann dann aber die restlichen Aufeinandertreffen und schloss die Gruppe auf Platz zwei ab. Durch einen ungefährdeten 10:6-Erfolg gegen Frieda Utzmeier (FC Gröbenzell) zog sie ins Feld der besten 16 ein. Dort fand sie gegen Elina Kasper (TSG Backnang) nicht die richtigen Mittel und verlor (4:10). Im darauffolgenden Hoffnungslauf fand die Biberacherin wieder besser ins Gefecht und schlug Tuana Civan (SSV Ettal) mit 10:6. Dies bedeutete Platz 13 in der Endabrechnung für Blumenthal.