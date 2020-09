Mittelbuch und Ringschnait weiter ohne Schwäche

Das Wechselspiel an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Riß geht munter weiter. Aufsteiger SV Mittelbuch übernahm mit einem eigenen 3:0-Sieg gegen Baustetten wieder Platz eins. Der punkt- und torgleiche Titelkandidat Ringschnait siegte beim Aufsteiger Schemmerhofen mit 2:1. Weiter unbesiegt ist auch Reinstetten nach dem 3:1-Sieg in Mittelbiberach. Das Verfolgerduell in Sulmetingen endete unentschieden. Steinhausen überzeugte wieder mit einem 7:1-Heimsieg.

SV Schemmerhofen – SV Ringschnait 1:2 (0:1). Der Favorit aus Ringschnait spielte sehr effektiv und machte aus drei Möglichkeiten zwei Treffer. Manuel Münst (20.) nutzte beim ersten guten Gästeangriff einen Pass in den Rückraum zum 0:1. Thomas Graf setzte für den SVS kurz vor der Pause einen Kopfball ans Aluminium. Die Gäste drängten nach der Pause auf den zweiten Treffer, den Patrick Sowa (63.) nach einer Ecke auch beisteuerte. Marvin Ehe (81.) machte auf Querpass von Bruder Justin Ehe das 1:2. Bei einer Direktabnahme von Andreas Ludwig (88.) verhinderte das Aluminium den Ausgleich.

FC Mittelbiberach – SV Reinstetten 1:3 (0:1). Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber sahen sich zunächst einer im Pressing starken Gästeelf gegenüber, konnten sich Mitte der ersten Hälfte von diesem Druck aber befreien. Marcel Rau (43.) brachte die Gäste im Anschluss einer Doppelchance trotzdem in Führung. Isaak Athanasiadis (47.) schloss einen schnellen Angriff im Sturmzentrum zum 0:2 ab. Nach einer Systemumstellung kam der FCM deutlich besser ins Spiel, Lukas Ries (81.) konnte zum 1:2 einschieben. Isaak Athanasiadis (88.) schloss aber einen Konter zum 1:3 ab.

SF Schwendi – FV Olympia Laupheim II 2:0 (0:0). Mehr Spielanteile und auch eine Mehrzahl an Chancen rechtfertigen den ersten Saisonsieg der Sportfreunde. Tobias Mayr (4.) scheiterte am Gästekeeper, Adrian Ruf und Michael Lerch hatten weitere Möglichkeiten vor der Pause. Nach Vorarbeit von Yannik Harsch machte Adrian Ruf (48.) nach der Pause das folgerichtige 1:0. Christian Ehe (51.) ließ mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern schnell das 2:0 folgen. Nach einer verpassten Chance von Mayr schalteten die SF etwas zu früh zurück, die Gäste konnten aber kein Kapital daraus schlagen.

SV Sulmetingen – SGM Warthausen/Birkenhard 1:1 (0:1). Die Gäste hatten in der Anfangsphase mehr Spielanteile, eine Flanke von Selin Leicht (28.) senkte sich aus 25 Metern zum nicht unverdienten 0:1 ins Netz. Die Heimelf übernahm danach die Spielkontrolle, Timo Bayer scheiterte kurz nach der Pause zunächst noch an Gästekeeper Manfred Cziommer. Der aufgerückte Spielertrainer Heiko Gumper (52.) sorgte schließlich mit einem fulminanten 20-Meter-Schuss in den Torwinkel für das 1:1. Die Gäste vergaben in der Schlussphase durch Jochen Hauler und Florian Haller den möglichen Sieg.

SV Baltringen – VfB Gutenzell 0:0. Die Heimelf stand nach den letzten Ergebnissen tief und war in Halbzeit eins weitgehend auf Torsicherung aus. Für die optisch überlegenen Gäste hatten Jürgen Hagel (30.) bei einem Kopfball, den SVB-Keeper Julian Eiberle parierte, und Mario Schraivogel kurz vor der Pause die besten Möglichkeiten. Die Gastgeber riskierten nach dem Wechsel etwas mehr und waren vorwiegend über Standards gefährlich. Oliver Sund setzte für den SVB einen Kopfball knapp neben den Pfosten. Den ersten Zähler erkämpften sich die Gastgeber redlich.

SV Eberhardzell – TSV Kirchberg 3:0 (3:0). Obwohl die Heimelf beide etatmäßigen Stürmer ersetzen musste, war sie von Beginn an besser im Spiel. Simon Baur (10.) schoss nach Zuspiel von Christian Wiedemann aus zehn Metern zum 1:0 ein. Fast eine Kopie des ersten Treffers war das 2:0 von Tobias Rehm (36.), der die Vorarbeit von Raphael Frech nutzen konnte. Nach einem Ballverlust der insgesamt doch enttäuschenden Gäste machte erneut Tobias Rehm (42.) aus 15 Metern das 3:0. Der Gast kam nach der Pause etwas besser zurecht, Chancen vereitelte aber der 17-jährige SVE-Keeper Lars Beyrle.

SV Steinhausen – BSC Berkheim 7:1 (4:0). Bis auf eine kleine Phase nach der Pause spielte der SVS stark auf. David Freisinger (7.) nach Querpass und Manuel Leiendecker (17.) mit artistischer Einlage machten das 2:0. Max Wanner (26.) per Kopf und Philipp Borner (31.) mit einem Flachschuss stellten den 4:0-Pausenstand her. Die Gäste verkürzten durch Marco Schiebel (60.) auf 1:4, dann zog der SVS nochmals an. Sven Waizenegger (79.) konnte zum 5:1 einschieben, Philipp Borner (80.) nach einem Konter auf 6:1 erhöhen. Tobias Rothenbacher (88.) setzte aus kurzer Distanz den 7:1-Schlusspunkt.

SV Mittelbuch – SV Baustetten 3:0 (2:0). Der Aufsteiger knüpfte nahtlos an die bisherigen Auftritte an und machte von Beginn an Druck. Torjäger Luca Ruedi (9.) war nach einer Ecke per Kopf zum 1:0 erfolgreich. Die Gäste waren bei Kontern stets gefährlich, nach Vorarbeit von Roland Stamler war jedoch wiederum Luca Ruedi (39.) zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Auch nach der Pause hielt der Gastgeber das Tempo hoch, Stamler vergab jedoch noch eine Doppelchance. Ein weiterer flüssiger Angriff brachte durch Luca Ruedi (65.) das 3:0.