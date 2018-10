Mittelbuch siegt auch in Berkheim

Aufsteiger Mittelbuch mischt weiter die Fußball-Kreisliga A I auf und bleibt nach dem Sieg in Berkheim Spitzenreiter. Erolzheim hatte auch gegen Mittelbiberach das Nachsehen und ist vorerst von den ersten beiden Plätzen weit entfernt. Mittelbiberach ist nun Tabellenzweiter. Dettingen II gewann das Derby gegen Kirchdorf. Stafflangen kam gegen Erlenmoos nicht über ein 0:0 hinaus. Schlusslicht SV Haslach hat auf eigenem Platz auch gegen den FC Bellamont verloren.

SV Dettingen II – SV Kirchdorf 3:1 (3:0). Den Gastgebern gelangen in der ersten Halbzeit drei blitzsaubere Tore, damit legten sie den Grundstein zum Derbyerfolg. Die Gäste waren in der Abwehr zu unkonzentriert, wobei sie nach vorne durchaus auch Möglichkeiten hatten. Dem SVK gelang im zweiten Durchgang noch der Anschlusstreffer, das konnte aber den Heimerfolg nicht mehr in Gefahr bringen. Tore: 1:0 Lars Brugger (5.), 2:0, 3:0 Roland Oberle (13., 24.), 3:1 Philipp Pacun (69.).

SV Stafflangen – SV Erlenmoos 0:0. In einem schlechten Kreisliga-A-Spiel gab es am Ende keinen Sieger. Die Partie in Stafflangen war sehr kampfbetont. Der SV Stafflangen ließ in der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten ungenutzt. Insgesamt gab es sehr wenige Strafraumszenen. Res.: 8:1.

BSC Berkheim – SV Mittelbuch 0:2 (0:0). Die Gäste hatten mehr Spielanteile und mehr Ballbesitz. Besonders in der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer ein Plus an Chancen. Im zweiten Durchgang brachte ein Foulelfmeter, getreten von Roland Stamler, Mittelbuch in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Berkheim hatte keine zwingende Tormöglichkeit mehr und Stamler machte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für den SV Mittelbuch perfekt. Res.: 0:2.

SV Erolzheim – FC Mittelbiberach 1:4 (0:3). Der Gast aus Mittelbiberach war in allen Belangen die überlegene Mannschaft und kam zu einem nie gefährdeten Sieg. Bereits nach der ersten Halbzeit war die Partie entschieden. FCM-Spieler Fabian Zell gelang im ersten Durchgang ein Hattrick. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 ‚Fabian Zell (12., 21., 40.), 0:4 Matthias Schmidberger (59.), 1:4 Simon Harder (75.). Res.: 0:2.

SV Haslach – FC Bellamont 1:2 (1:1). In einem ausgeglichenen Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten hatte der Gast aus Bellamont am Schluss das bessere Ende für sich. Dem Gästetor in der 81. Minute konnten die Gastgeber nichts mehr entgegensetzen. Tore: 1:0 Benjamin Grießer (18.), 1:1 Patrick Mohr (29.), 1:2 Uwe Martin (81.). Res.: 4:4.

SV Muttensweiler – LJG Unterschwarzach 1:0 (0:0). In einem schwachen Kreisligaspiel hatte der SV Muttensweiler am Ende das Glück auf seiner Seite. Trotz guter Möglichkeiten für die Gäste gelang SVM-Spieler Patrick Ruß in der 63. Minute das Tor des Tages. Res.: Abgesagt wegen Spielermangels bei der LJG Unterschwarzach. Wertung 3:0 für den SV Muttensweiler.