Mittelbuch siegt 5:1 im Aufsteigerduell

Aufsteiger SV Mittelbuch hat am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Riß beim 5:1 gegen Mitaufsteiger SV Schemmerhofen für einen Paukenschlag gesorgt. Titelfavorit SV Ringschnait war gegen den FC Mittelbiberach mit 4:0 erfolgreich, der SV Sulmetingen landete einen klaren 5:1-Sieg beim SV Eberhardzell. Auch der SV Reinstetten kam mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen den SV Baustetten gut aus den Startlöchern. Olympia Laupheim II hielt den SV Steinhausen mit 3:2 in Schach.

SV Ringschnait – FC Mittelbiberach 4:0 (3:0). Die Gastgeber begannen stark und hatten einen hohen Ballbesitzanteil. Julian Kloos (11.) nutzte einen Torwartabpraller zum 1:0. Schon kurz darauf traf Manuel Münst (12.) per Kopf auf Flanke von Kloos zum 2:0. Julian Kloos (24.) besorgte ebenfalls per Kopf auf Flanke von Münst das 3:0. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall zweier SVR-Akteure bekamen die Gäste etwas mehr Zugriff auf das Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Ein Gäste-Eigentor (78.) nach einem Freistoß von Martin Kuhl brachte noch das 4:0.

SV Reinstetten – SV Baustetten 4:1 (0:0). Die Heimelf ließ in Halbzeit eins den Ball gut laufen, die Gäste waren im Umschaltspiel aber immer gefährlich. Michael Wild traf per Freistoß nur den Pfosten und Karl Hampp vergab vor der Pause einen Hochkaräter. Isaak Athanasiadis (48., 65.) sorgte nach jeweiliger Vorarbeit von Hampp und Wild für die 2:0-Führung. Marcel Schwarzmann nutzte einen an ihm verwirkten Elfer zum 2:1 (66.). Gegen die nun aufgerückte Gästeabwehr markierte Philipp Kolb (84.) auf Wild-Zuspiel das 3:1 und Isaak Athanasiadis (87.) nach Vorarbeit von Kolb das 4:1.

SV Mittelbuch – SV Schemmerhofen 5:1 (2:0). Luca Ruedi (5.) schoss den SVM nach einem guten Angriff früh zum 1:0. Die Gäste erzwangen danach eine offene Partie, mussten aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt das 2:0 von Bastian Maucher (45.+2) einstecken. Dario Ehe (56.) gelang der 2:1-Anschlusstreffer für die Gäste. Fast postwendend traf Roland Stamler (57.) aus dem Gewühl heraus zum 3:1. Michael Lämmle (59.) gelang nach einem guten Antritt das 4:1. Nach einer Gelb-Roten Karte für Dario Ehe (74. ) war beim Gast die Luft raus, Pascal Reisch (78.) nutzte eine Hereingabe zum 5:1.

TSV Kirchberg – SF Schwendi 1:1 (0:0). Beide Teams boten im gut besuchten Waldstadion ansehnlichen Bezirksliga-Fußball und trennten sich leistungsgerecht. TSV-Torjäger Daniel Kohler hatte in der ausgeglichenen ersten Hälfte Pech mit einem Pfostentreffer (36.). Gästekeeper Markus Lerch wie auch TSV-Torwart Benedikt Berger konnten sich nach der Pause mehrfach auszeichnen. Als Serkan Tokmak (76.) nach einer Ecke von Felix Koch zum 0:1 traf, schien sich ein SF-Sieg abzuzeichnen. Alexander Luppold (80.) traf mit einer abgefälschten Flanke aber noch zum 1:1.

SV Eberhardzell – SV Sulmetingen 1:5 (0:1). Die Gäste bestachen durch Cleverness und Effizienz. SVS-Keeper Christoph Werz parierte zunächst einen Kopfball von Luca Mühlbach, dem Admir Causevic (26.) aus 18 Metern das 0:1 folgen ließ. Nach einer missglückten Abseitsfalle und Flanke von Frank Brehm erhöhte Admir Causevic (48., 56.) nach der Pause auf 0:3. Max Maurer (62.) und wiederum der überragende Causevic (64.) bauten die Führung gegen die unsichere SVE-Abwehr auf 0:5 aus. Das 1:5 durch Philipp Härle (74.) war nur noch Ergebniskosmetik.

FV Olympia Laupheim II – SV Steinhausen 3:2 (1:1). Die junge Elf der Gastgeber gefiel durch Spielwitz und gut herausgespielte Tore gegen einen keinesfalls enttäuschenden Gast. Stefan Strähle (13.) gelang mit einem feinen Heber das 1:0, Philipp Borner (24.) nach einem SVS-Konter im Nachschuss das 1:1. Die Heimelf hatte auch nach der Pause mehr Ballbesitz und ließ durch Mathias Brinsa (52.) aus spitzem Winkel das 2:1 folgen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Fabian Pfender (56.) brachte das 2:2. Stefan Strähle (61.) gelang auf Pass von Erdem Erbektas das letztlich verdiente 3:2.

SV Baltringen – BSC Berkheim 3:4 (3:3). Beide Abwehrreihen hatten insbesondere in der ersten Halbzeit Tag der offenen Tür. David Glaser (15.) nutzte eine missglückte Abseitsfalle zum 1:0. Philipp Birk-Braun (21.) glich aus kurzer Distanz zum 1:1 aus. Am langen Pfosten durfte Markus Fakler (28.) zum 1:2 einschieben, eine weitere fehlgeschlagene BSC-Abseitsfalle brachte das 2:2 durch David Glaser (33). Nach einer Ecke traf Oliver Sund (38.) per Kopf zum 3:2, Markus Fakler (43.) glich nach einem Querpass zum 3:3 aus. Den BSC-Siegtreffer markierte Markus Bufler (64.) per Kopf. Der danach anrennende SVB vergab noch eine Großchance durch Thomas Heilborn.

SGM Warthausen/Birkenhard – VfB Gutenzell 2:1 (0:1). Die Gäste hatten in der ersten Halbzeit Vorteile und tauchten bereits nach zwei Minuten durch Matthias Wiest gefährlich vor dem Tor der Heimelf auf. Ein sicher verwandelter Handelfmeter von Michael Poser (6.) brachte das 0:1. Die SGM ließ vor der Pause noch zwei Chancen liegen und kam nach dem Wechsel durch einen noch abgefälschten Schuss von Selin Leicht (48.) zum 1:1. Nach maßgerechter Vorarbeit von Felix Groer markierte Jochen Hauler (73.) das 2:1. SGM-Keeper Manfred Cziommer rettete mit einer Glanzparade den Sieg. Bes. Vork.: Rote Karte für Stefan Reich (88./VfB).