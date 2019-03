Mittelbuch nutzt die Gunst der Stunde

Der SV Mittelbuch hat in der Fußball-Kreisliga A I die Patzer der Konkurrenz aus Berkheim und Mittelbiberach genutzt und ist nach seinem Heimsieg gegen den SV Stafflangen Tabellenführer. Dem SV Haslach gelang ein ganz wichtiger Heimerfolg im Abstiegskampf.

SV Mittelbuch – SV Stafflangen 4:2 (2:2). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einem leistungsgerechten 2:2 konnte der SVM in der 46. Minute das wichtige 3:2 erzielen. Danach waren die dezimierten Gäste nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen. Tore: 0:1 Tobias Santherr (3.), 1:1 Michael Lämmle (6.), 2:1 Roland Stamler (20.), 2:2 Simon Wiemer (23.), 3:2 Max Hellgoth (46.), 4:2 Roland Stamler (67. FE). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für SVS-Spieler Christian Ehrhardt (42.). Res.: 4:0.

FC Mittelbiberach – TSV Rot an der Rot 2:2 (1:0). Der FCM war im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und hatte mit dem 2:0 in der 47. Minute alle Trümpfe auf der Hand. Die Gäste gaben jedoch nicht auf und waren mit ihren Standardsituationen gefährlich. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit einem Remis begnügen. Tore: 1:0 Matthias Schmidberger (28.), 2:0 Fabian Zell (47.), 2:1 Robin Föhr (63.), 2:2 Alexander Mensch (87.).

FC Bellamont – SV Erlenmoos 3:0 (2:0). Der FCB war über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft. Die 2:0-Pausenführung war verdient. Auch in der zweiten Halbzeit konnte der SV Erlenmoos Bellamont nie in Gefahr bringen. Tore: 1:0, 2:0 Dominik Kuhl (7., 42.), 3:0 Marcel Kuhl. Res.: 0:2.

SV Ochsenhausen II – LJG Unterschwarzach 0:2 (0:0). Ein Doppelschlag durch Marc Krämer (67.) und Manuel Moser (72.) brachte die Heimelf auf die Verliererstraße.

SV Haslach – SV Winterstettenstadt 1:0 (1:0). In einem ausgeglichenen Spiel erzielte der SV Haslach durch Benjamin Grießer das Tor des Tages (19.) . Die Gastgeber kämpften aufopferungsvoll und brachten den wichtigen Sieg über die Zeit. Res.: 1:3.

SV Erolzheim – SV Dettingen II 4:1 (3:1). Der SV Erolzheim legte einen Blitzstart hin und führte bereits nach elf Minuten mit 3:0. In der zweiten Halbzeit taten die Gäste mehr, aber mit dem 4:1 war die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber gelaufen. Tore: 1:0, 3:0 Kevin Bauer (1., 11.), 2:0 Simon Harder (10.), 3:1 Markus Maier (41.), 4:1 Markus Högerle (72. FE).

BSC Berkheim – SV Muttensweiler 2:3 (0:3). In der Halbzeitpause sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Der SVM war besser. In der zweiten Halbzeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel und machten es spannend. Am Ende stand aber ein verdienter Gästeerfolg. Tore: 0:1, 0:3 Patrick Ruß (12, 45.), 0:2 Christian Werner (41.), 1:3 Clemens Schneider (49.) 2:3 Elias Fink (81.). Res.: 3:3.