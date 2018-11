Mittelbuch kommt nur zu einem 1:1

Der SV Mittelbuch ist in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Ochsenhausen II nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Damit rückt die Vierergruppe an der Tabellenspitze noch enger zusammen. Erolzheim, Berkheim und Mittelbiberach gewannen ihre Spiele. Erlenmoos entschied das Abstiegsduell gegen Haslach für sich. Auch für den SV Kirchdorf wird die Tabellensiituation langsam brenzlig.

SV Ochsenhausen II – SV Mittelbuch 1:1 (0:0). In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber Glück, dass sie nicht in Rückstand gerieten, denn der SV Mittelbuch hatte drei hochkarätige Tormöglichkeiten. Kurz nach der Pause (48.) verwandelte SVM-Spieler Patrick Rehm einen Foulelfmeter zur Mittelbucher Führung. In der 53. Minute konnte Ochsenhausen in einem guten Spiel durch Shaqir Borjaj den Ausgleich erzielen. Die Heimelf holte am Ende gegen die favorisierten Gäste verdient einen Punkt.

SV Kirchdorf – BSC Berkheim 1:3 (0:0). Erneut spielte der SV Kirchdorf auf Augenhöhe mit und verdiente sich den zwischenzeitlichen Ausgleich redlich. Postwendend bekamen aber die Gastgeber ein erneutes Gegentor und die Dinge nahmen wieder ihren unliebsamen Lauf aus SVK-Sicht. Am Ende siegte der BSC Berkheim im Illertalderby nicht unverdient. Tore: 0:1 Philipp Birk-Braun (48.), 1:1 Burak Darakci (73.), 1:2 Mike Schlander (74.), 1:3 Markus Bufler (85.). Res.: 0:5.

LJG Unterschwarzach – SV Erolzheim 0:3 (0:2). Wieder eine enttäuschende Partie gab es für die LJG Unterschwarzach. Die Heimelf machte über weite Strecken das Spiel, versäumte es aber, Tore zu schießen. Wie man es besser macht, zeigten die Gäste aus Erolzheim und machten aus drei Chancen drei Tore. Tore: 0:1 Kevin Bauer (8.), 0:2, 0:3 Simon Harder (38., 53.). Res.: 3:3.

SV Erlenmoos – SV Haslach 3:1 (1:1). Von Beginn merkte man den beiden Mannschaften an, dass sie um den Klassenerhalt kämpfen. In der ersten Halbzeit waren beide Teams ebenbürtig. Im zweiten Spielabschnitt hatte dann der SVE mehr vom Spiel, wobei die Gäste durch ihre Konter nicht ungefährlich waren. Doch es dauerte bis zur 87. Minute, ehe das erlösende 2:1 zum insgesamt verdienten Heimerfolg fiel. Tore: 0:1 Pascal Riedmiller (18.), 1:1 Daniel Kunz (22.), 2:1, 3:1 Marcel Schad (87., 90.+2). Res.: 4:1.

TSV Rot/Rot – SV Winterstettenstadt 1:0 (1:0). Bereits in der vierten Minute fiel in Rot an der Rot das Tor des Tages durch TSV-Spieler Christoph Rau. In der Folgezeit sahen die Zuschauer eine schlechte und zerfahrene Kreisliga-A-Partie. Beide Mannschaften waren am gegnerischen Strafraum mit ihrem Latein am Ende.

SV Stafflangen – SV Dettingen II 2:1 (1:0). Die Gastgeber waren über die gesamte Spielzeit die überlegene Mannschaft. Den Gästen gelang mit dem einzigen Schuss aufs Gästetor in der 89. Minute der Anschlusstreffer. Tore: 1:0, 2:0 Oliver Straub (45., 74.), 2:1 Markus Maier (89.).

FC Bellamont – FC Mittelbiberach 1:3 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel versäumten es die Gastgeber, das 2:0 nachzulegen. Die cleveren Gäste ließen sich nicht lange bitten und nutzten in den letzten 20 Spielminuten ihre Chancen konsequent. Tore: 0:1 Uwe Martin (52.), 1:1, 1:2 Fabian Zell (70., 75.), 1:3 Matthias Schmidberger (90.). Res.: 4:1.