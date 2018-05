Mittelbuch kann die Meisterfeier planen

Die SGM Altheim/Schemmerberg hat durch die erste Saisonniederlage bei der SGM Reinstetten/Hürbel ihre Chancen auf die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B II so gut wie verspielt. Sechs Punkte beträgt bei noch zwei ausstehenden Partien nun der Rückstand auf den in Schwendi siegreichen Tabellenführer SV Mittelbuch.

SF Schwendi II - SV Mittelbuch 1:2 (0:2). Der starke SFS-Torwart Fabian Ammann verhinderte gegen den in der ersten Halbzeit auftrumpfenden Tabellenführer einen höheren Rückstand. Der SVM baute nach dem Wechsel ab, überstand aber die Schlussphase unbeschadet. Tore: 0:1 Tobias Ries (8.), 0:2 Jonas Frisch (30.), 1:2 Luca Häußler (82.). Res.: 1:2.

SGM Reinstetten II/Hürbel – SGM Altheim/Schemmerberg 2:1 (1:0). Die SGM fügte dem Gast dank einer starken Mannschaftsleistung die erste Saisonniederlage zu. Der Tabellenzweite hatte nach dem 1:1 seine beste Phase, ansonsten gab zumeist die Heimelf den Ton an. Tore: 1:0 Patrick Kiekopf (22.), 1:1 Christoph Barth (47.), 2:1 Philipp Kolb (83.). Res.: 1:2.

SV Ellwangen – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen 1:2 (1:0). Im Aufeinandertreffen zweier Konkurrenten um den dritten Platz behielten die Gäste aufgrund der besseren zweiten Hälfte die Oberhand. Tore: 1:0 Benjamin Schelkle (45. FE), 1:1 Stefan Zell (62.), 1:2 Patrick Wieland (74. FE). Res.: 6:3.

FV Rot – SV Orsenhausen 3:0 (2:0). Der FV zeigte nach zuvor drei sieglosen Spielen in Folge eine engagierte Leistung und kam deshalb im fairen Lokalderby zu einem Dreier. Tore: 1:0 Ensa Ceesey (13.), 2:0, 3:0 Alexander Thanner (20., 90.). Res.: 3:4.

SV Fischbach – TSV Hochdorf 2:1 (1:1). Der beste Mann auf dem Platz, der reaktivierte Torwart Oliver Götze, war ein Garant für den SVF-Sieg. Tore: 0:1 Philip Ruß (10.), 1:1 Michael Gnann (15.), 2:1 Nderim Bega (71.).

SV Rissegg – SF Sießen 3:1 (2:1). Die Begegnung war durch ein Kontertor zum 3:1 für den SVR quasi gelaufen. Tore: 1:0 Hubert Kania (12. FE), 2:0 Manuel Ringeis (13.), 2:1 Sezgin Pasov (40.), 3:1 Mario Hartmann (66.).

TSV Attenweiler – SSV Biberach 5:3 (4:0). Der TSV brachte nach der 4:0-Führung durch Nachlässigkeiten den im Abschuss effektiven und nie aufsteckenden Gegner zurück in Spiel. Der SSV kam noch auf 3:4 heran. Tore: 1:0 Benjamin Rebel (15.), 2:0 Mario Wenger (20.), 3:0 Moritz Lutz (35.), 4:0 Thomas Wanner (45.), 4:1, 4:3 Leonard Sukatsch (50., 54.), 4:2 Muhammed Ören (52.), 5:3 Achim Traub (90.).