Mittelbuch gewinnt deutlich

Der SV Mittelbuch hat das Derby in der Fußball-Kreisliga A I in Bellamont deutlich mit 5:3 (2:2) gewonnen. Die Gastgeber hatten in den ersten 45 Minuten leichte Vorteile und gingen zwei Mal in Führung. Den Gästen gelang aber immer wieder der Ausgleich. In Hälfte zwei wurde dann der SVM immer stärker und münzte seine Überlegenheit in drei Tore um. Der Treffer zum 3:5 in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. Der Sieg der Gäste ging am Ende in Ordnung. Tore: 1:0 Patrick Mohr (3.), 1:1, 2:2 Luca Ruedi (15., 41.), 2:1, 3:5 Fabian Metzger (25., 90+2), 2:3 Michael Lämmle (60.), 2:4 Steven Voigt (73.), 2:5 Daniel Dorner (86.). Bes. Vork.: SVM verschießt Foulelfmeter (66.). Res.: 1:0.