Mittelbiberach kommt nicht über 2:2 hinaus

Der FC Mittelbiberach ist in der Fußball-Kreisliga A I beim SV Dettingen II überraschend nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Tabellenführer Berkheim gelang der Siegtreffer in Haslach in der Nachspielzeit. Mittelbuch bleibt aufgrund des Auswärtserfolgs in Winterstettenstadt dem BSC Berkheim auf den Fersen.

SV Dettingen II – FC Mittelbiberach 2:2 (0:1). Die Gäste waren in Dettingen die etwas bessere Mannschaft, kamen aber nicht zu großen Tormöglichkeiten. Ein Handelfmeter in der Nachspielzeit sorgte für die nicht geglaubte Überraschung. Tore: 0:1 Daniel Blumenstein (9.), 1:1 Manuel Salzbrunn (76.), 1:2 Max Kies (89.), 2:2 Tobias Zott (90.+2 HE).

SV Winterstettenstadt – SV Mittelbuch 2:3 (1:2). In einer hochklassigen Partie zeigten beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste aus Mittelbuch waren im Angriff einen Tick schneller und konsequenter, deshalb geht ihr Auswärtserfolg in Ordnung. Tore: 1:0 Lukas Baur (8.), 1:1, 1:2, 1:3 Roland Stamler (20., 45., 74.), 2:3 Lukas Baur (81. FE.) Res.: 2:1.

SV Haslach – BSC Berkheim 1:2 (0:0). Die Gäste waren spielerisch etwas besser, doch die Hausherren stemmten sich lange erfolgreich dagegen. In der 93. Minute gelang dem BSC noch der mehr als glückliche Siegtreffer. Tore: 0:1, 1:2 Markus Bufler (72., 93.), 1:1 Andreas Dinser (82. FE). Res.: 0:5.

SV Erlenmoos – LJG Unterschwarzach 1:1 (1:0). In der ersten Halbzeit war der SVE die bessere Mannschaft und das Führungstor zum 1:0 (19.) durch Christian Wiest verdient. Zu sorglos gingen die Gastgeber in den zweiten Durchgang. LJG-Spieler Christoph Reder sorgte in der 78. Minute für den verdienten Ausgleich. Danach waren die Gastgeber wieder besser, doch zum Siegtreffer reichte es nicht mehr. Res.: 1:4.

SV Kirchdorf – TSV Rot/Rot 1:3 (0:0). In der ersten Halbzeit konnte der SVK noch auf Augenhöhe mitspielen. Doch gleich nach Wiederanpfiff gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Ein Doppelschlag in der 63. und 65. Minute sorgte bereits für die endgültige Entscheidung. Der Anschlusstreffer der Gastgeber kam zu spät. Tore: 0:1 Robin Föhr (47.), 0:2 Matevsz Cieslik (63. FE), 0:3 Alexander Mensch (65.), 1:3 Tobias Göppel (76.).

SV Stafflangen – SV Ochsenhausen II 2:1 (1:1). Die Gäste präsentierten sich in Stafflangen stark. Die Partie war über die gesamte Spielzeit ausgeglichen. Stafflangen hatte nach 90 Minuten das bessere Ende für sich. Tore: 0:1 Shaqir Brojaj (10.). 1:1 Oliver Straub (41. FE), 2:1 Tobias Santherr (59.). Bes. Vork.: Ochsenhausen II verschießt in der 14. Minute einen Foulelfmeter.

SV Muttensweiler – FC Bellamont 1:1 (1:0). Der SVM begann gut und konnte in der 18. Minute durch Christian Werner mit 1:0 in Führung gehen. Danach hatten die Gastgeber mehrmals die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Letztendlich kam es, wie es kommen musste: Der FCB erzielte in der 89. Minute durch Fabian Metzger den zwischenzeitlich verdienten 1:1-Ausgleichstreffer. Res.: 0:4.