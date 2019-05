Mittelbiberach baut die Tabellenführung aus

In der Fußball-Kreisliga A I hat Tabellenführer FC Mittelbiberach im Heimspiel gegen den SV Erolzheim die Punkte behalten. Die Verfolger Mittelbuch und Berkheim trennen sich 1:1, sehr zur Freude des Tabellenführers. Haslach kommt in Bellamont zu einem Punktgewinn. Kirchdorf und Dettingen II trennen sich 0:0 und bleiben somit beide in der Abstiegszone. Winterstettenstadt lässt gegen Schlusslicht Ochsenhausen II nichts anbrennen.

SV Erlenmoos – SV Stafflangen 1:3 (0:1). Die Gäste waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ohne jedoch zu großen Tormöglichkeiten zu kommen. Nach dem Ausgleich in der 64. Minute ging der SVS im Gegenzug erneut in Führung und baute diese drei Minuten später noch aus. Der Sieg der Gäste geht in Ordnung. Tore: 0:1 Oliver Straub (26.), 1:1 Manuel Schad (64.), 1:2, 1:3 Manuel Schirmer (65., 68.). Res.: 5:6.

SV Mittelbuch – BSC Berkheim 1:1 (1:0). Der SV Mittelbuch war die bessere Mannschaft, doch durch eine unglückliche Situation mussten die Gastgeber den Ausgleich hinnehmen. Tore: 1:0 Roland Stamler (24.), 1:1 Markus Fakler (53.). Bes. Vork.: Rote Karte für SVM-Spieler Jonas Frisch (55.), Gelb-Rote Karte für den BSC Berkheim (67.). Res.: 3:1.

FC Mittelbiberach – SV Erolzheim 3:2 (1:1). Die Heimelf war in diesem Spiel die deutlich überlegene Mannschaft. Trotzdem machten die Gäste aus ihren wenigen Chancen zwei Tore. Zwei Mal geriet der FCM in Rückstand und kam erst durch einen Foulelfmeter in der 88. Minute zum hochverdienten Heimerfolg. Tore: 0:1 Radu-Daniel Armencea (5.), 1:1 Fabian Zell (8.), 1:2 Simon Harder (53.), 2:2 Lukas Rieß (61.), 3:2 Marcin Zukowski (88./FE). Res.: 5:2.

FC Bellamont – SV Haslach 1:1 (1:0). Bereits in der sechsten Minute ging der FCB durch Denis Härle mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit versäumte es die Heimelf, einen weiteren Treffer nachzulegen. In der Schlussphase kam der Gast immer besser ins Spiel und in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich durch Hamid Byram. Res.: 7:1.

SV Winterstettenstadt – SV Ochsenhausen II 3:0 (2:0). Der Gast trat nicht wie ein Schlusslicht auf, doch vor dem Tor fiel ihm nicht viel ein. Besser machte es die Heimelf, sie spielte effektiv und führte bis zur Pause mit 2:0. Mit dem dritten Treffer des SVW in der 70. Spielminute war das Spiel endgültig für die Heimelf gelaufen. Tore: 1:0 Lukas Müller (33.), 2:0 Johannes Ruß (36.), 3:0 Niclas Gröber (70.).

SV Kirchdorf – SV Dettingen II 0:0. Ein hart umkämpftes Illertal-Derby endete am Schluss mit einem gerechten Remis. Die Anfangsphase des Spiels gehörte den Gästen. Danach konnte der SVK die Begegnung bis zum Schlusspfiff ausgeglichen gestalten.

LJG Unterschwarzach – SV Muttensweiler 2:1 (0:1). Kein Spielbericht der LJG Unterschwarzach durchgegeben. Tore: 0:1 Markus Hensler (13.), 1:1 Raphael Ritscher (50.), 2:1 Marc Krämer (73.). Res.: 2:0.