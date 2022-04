Mittagspause mit Goethe oder Kafka

Immer am ersten Dienstag des Monats bietet die Wieland-Stiftung ihr „Literatur-Lunch“ an. Dabei sollen laut Stiftung Leben, Werk und Wirken berühmter deutscher Klassiker in mundgerechten Häppchen angeboten werden. Kerstin Bönsch setzt um 12.15 Uhr einen etwa 15-minütigen literarischen Impuls. Anschließend gibt es einen kleinen Mittagssnack gegen den leiblichen Hunger. Wetterabhängig findet die Veranstaltung im oder am Wieland-Gartenhaus in Biberach statt. Das Angebot ist kostenlos und es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich. Den Auftakt macht am 3. Mai Johann Wolfgang von Goethe, nach den Pfingstferien geht es am 21. Juni weiter mit Franz Kafka.

Information dazu finden Sie auch auf unserer Homepage www.wieland-museum.de.