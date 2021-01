„Mitmachen Ehrensache“ ist ein voller Erfolg

Die landkreisweite Aktion „Mitmachen Ehrensache“ hat in diesem Jahr zum 15. Mal stattgefunden. Diese wurde coronabedingt jedoch anders als die Jahre zuvor organisiert. Schulklassen hatten unter dem Motto: „Jobben für einen guten Zweck“ Ende November eine Woche die Möglichkeit, gemeinsam für einen guten Zweck aktiv zu sein.

Kreisjugendreferat und Kreisjugendring, die die Aktionswoche organisierten, sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Nachdem in diesem Jahr die landkreisweite Aktion coronabedingt ganz anders organisiert wurde als in den 14 Jahren zuvor, blickten alle Beteiligten mit Spannung auf die Aktionswoche. Am Tag des Ehrenamtes konnten bislang Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Berufe ausprobieren. In diesem Jahr wurde dem Ehrenamt ein besonderer Platz eingeräumt.

Beispielsweise bastelten 272 Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule Schemmerhofen Adventskalender für das örtliche Seniorenheim und für alle Bildungspartner der Schule. Lehrer Andreas Rehwald freut sich: „Unsere Schülerinnen und Schüler waren mit großem Eifer und Kreativität mit dabei, sie haben dieses Jahr den Grundgedanken der Aktion in besonderer Weise erleben können.“ Schülerinnen und Schüler der Joseph- Christian Gemeinschaftsschule in Riedlingen wollten eine Stadtputzaktion durchführen. Aufgrund des Schnees entstand daraus allerdings eine Schneeschippaktion für Menschen, die dabei Hilfe brauchten. Mehrere Schulen wie beispielsweise die Realschule Ochsenhausen wollten den Menschen in Seniorenheimen eine Freude machen und bastelten Karten und Weihnachtspakete.

Insgesamt waren in diesem Jahr acht Schulen beteiligt. Das Fazit dieser Woche: „Mitmachen Ehrensache“ ist im Landkreis Biberach so gut etabliert, dass, egal welches Motto im Vordergrund steht, die Schulen und deren Botschafterinnen und Botschafter ihr Möglichstes tun, um bei dieser tollen und wichtigen Aktion dabei zu sein. Das Aktionsbüro ist überwältigt vom großen Engagement der Akteure an den Schulen, „sie haben sich um die Umsetzung unter Corona-Bedingungen gekümmert und haben damit die Aktion überhaupt erst möglich gemacht“, sind sich Svenja Link vom Kreisjugendring und Kreisjugendreferentin Margit Renner einig. „Auch unter Einhaltung der AHA-Regeln hatten alle Beteiligten Spaß und Freude an der Aktion und konnten so ganz nebenbei noch etwas Gutes tun.“