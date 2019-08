Mitmachen Ehrensache: Biberacher Aktionsbüro bedankt sich bei Botschaftern

Schulen, die Interesse an einer Teilnahme am Projekt Mitmachen Ehrensache 2019 haben, können sich unter Telefon 07351/5783099 oder per E-Mail an svenja.link@kjr-biberach.de an das Aktionsbüro wenden. Teilnehmen können Schüler ab der siebten Klasse. Fünfte und sechste Klassen können zusammen mit einem Lehrer im Klassenverbund teilnehmen.