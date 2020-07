„Mitmachen Ehrensache“: 23 960 Euro für den guten Zweck

Schüler aus dem ganzen Landkreis Biberach jobbten am 5. Dezember 2019 wie in ganz Baden-Württemberg für einen guten Zweck. Im Landkreis beteiligten sich 876 Schüler aus 23 Schulen und erarbeiteten gemeinsam 23 960 Euro.

„Im März 2020 sollte eigentlich das Dankefest stattfinden. In einem Festakt werden jedes Jahr die Ergebnisse verkündet und die Spenden übergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel das Fest aus und die Spenden wurden überwiesen. Inzwischen ist das Geld bereits bei den sozialen Projekten eingegangen“, sagt Landrat Heiko Schmid verbunden mit einem Dank an alle Beteiligten.

Und so funktioniert die Aktion: Schüler ab der siebten Klasse beziehungsweise im Klassenverbund ab der fünften Klasse suchen sich für den 5. Dezember, den Tag des Ehrenamts, einen Job ihrer Wahl. Dort arbeiten sie dann einen Tag lang für den guten Zweck. Hinter jedem arbeitenden Schüler steht auch ein engagierter Arbeitgeber, der sich an diesem Tag um die Schüler kümmert und am Ende auch den „Lohn“ an das Aktionsbüro überweist. Jede Schule entscheidet selbst, an welches soziale Projekt die Spende gehen soll. Besonders engagierte Schüler bringen sich als Botschafter ein. Sie werden geschult und sind an ihren Schulen Ansprechpartner für „Mitmachen Ehrensache“. Am Aktionstag interviewen sie mit Svenja Link vom Kreisjugendring Biberach und Margit Renner vom Kreisjugendreferat Schüler im ganzen Landkreis. Aus diesen Interviews haben sie ein Video geschnitten, das unter www.youtube.com/watch?v=tqJNfZQAUYY aufgerufen werden kann.

Ob und in welcher Form „Mitmachen Ehrensache“ in diesem Jahr stattfinden kann, hängt mit den Entwicklungen der Corona-Pandemie zusammen. Denkbar wäre eine Aktionswoche, in der neben dem Jobben für einen guten Zweck auch die Umsetzung anderer sozialer Projekte möglich ist.

Die Spenden der Schulen im Überblick:

Bischof-Sproll-Bildungszentrum: 1200 Euro an Jiamini; Carl-Laemmle-Gymnasium Laupheim: jeweils 1000 Euro an Tamakoshi English Boarding School sowie den Ehemaligen- und Förderverein des Carl-Laemmle-Gymnasiums Laupheim; Caspar-Mohr-Progymnasium Bad Schussenried: 550 Euro an Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm; Drümmelbergschule Bad Schussenried: 210 Euro an den Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm; Federseeschule, Gemeinschaftsschule Bad Buchau: 1400 Euro an den Tierschutzverein Bad Saulgau; Friedrich-Adler-Realschule Laupheim: 1700 Euro an die Heimatgemeinde von Pater Johny und 500 Euro an Step Gambia; Friedrich-Uhlmann-Schule Laupheim: 1100 Euro an die Awo Laupheim; Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell: 400 Euro an Hände für Kinder – der neue Kupferhof; GWRS Mietingen Schwendi: 1400 Euro an Blessed Adolf Kolping Education Foundation in Uganda von Pfarrer Thomas Barungi und 1000 Euro an Projekt 36 (Kalkutta-Hilfe); Gymnasium Ochsenhausen: 1000 Euro an Viva con Agua; Jakob-Emele-Realschule Bad Schussenried: 800 Euro an den Förderkreis Ulm für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm; Joseph-Christian-Gemeinschaftsschule Riedlingen: 1000 Euro an Jorvan Community Outreach; Kreisgymnasium Riedlingen: jeweils 400 Euro an die Eder-Mollé-Stiftung, den Tafelladen Riedlingen, Mukoviszidose, die José-Carreras-Leukämie-Stiftung; Matthias-Erzberger-Schule: 500 Euro an die Lebenshilfe Biberach; Michael-von-Jung-Schule Kirchdorf: 500 Euro an den Förderverein der Michael-von-Jung-Schule; Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen: 1400 Euro an SOS-Kinderdorf; Mühlbachschule Schemmerhofen: 2200 Euro an die Caritas Biberach – ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst; Progymnasium Bad Buchau: jeweils 650 Euro an das Marienheim – Alten- und Pflegeheim und den Förderverein Progymnasium Bad Buchau; Realschule Erolzheim: 275 Euro an die Stiftung „Kinder in Not“ in der Region Biberach; Umlachtalschule Ummendorf mit Schwarzbachschule: 800 Euro an die Caritas Biberach – ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst und 500 Euro an das Tierheim Biberach; Wielandschule Laupheim SBBZ: 225 Euro an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Laupheim; Wieland-Gymnasium Biberach: 400 Euro an Kuehn Foundation.