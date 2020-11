Mitgliederzahl und Kasse schrumpfen

Pandemie-bedingt vier Monate später als ursprünglich geplant, hat der Vorsitzende des Dramatischen Vereins, Manfred Buck, die Anwesenden in der Gigelberghalle zur Hauptversammlung begrüßt. Buck präsentierte einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr, in dem der Dram mit einer Vielzahl von Aktivitäten zum kulturellen Leben in Biberach beigetragen hat. Er blickte aber auch auf das kommende Jahr und die Pläne des Dram.

Die Heimatstunde 2019 beschäftigte sich mit 160 Jahren Schützentheater. Am Kulturparcour 2019 beteiligte sich der DRAM mit dem Stück „Autobus S“ von Raymond Queneau. Im Oktober 2019 folgte die deutschsprachige Uraufführung des Shakespeare-Stücks „Lady Jane Grey“ in der Fassung von Christoph Martin Wieland als Lesung. Jutta Reuss inszenierte im Stadtteilhaus ein 20-minütiges Stück zum Thema „Demenz“.

Wie gewohnt trug der Verein auch zum Erfolg des Christkindles-Markts bei. Die letzte Weihnachtssoiree in der Stadthalle wurde von Traudel Garlin gestaltet und war sehr gut besucht. Das Silvesterstück „Arsen und Spitzenhäubchen“ in der Inszenierung von Thomas Laengerer stieß auf positive Resonanz bei den Zuschauern. Das Bühnenbild hierzu wurde erstmals von Studenten der Hochschule Biberach geplant und angefertigt.

Im Januar 2020 hatte der Dram zum dritten Mal die Wieland-Stiftung mit dem „Literarischen Salon“ zu Gast. Die für April/Mai 2020 vorgesehene Veranstaltung „Badawi - 1000 Peitschenhiebe“ unter der Regie Cornelia Sikora musste wegen der Corona-Pandemie abgesetzt werden. Auch „Biedermann und die Brandstifter“ konnte nicht aufgeführt werden. Stattdessen stellte der Dramatische Verein seine Räumlichkeiten für „Die Show, die es nicht geben sollte“ zur Verfügung. Die Heimatstunde 2020, geschrieben von Markus Pflug, wurde von Regisseur Jan Sandel in einer Hörspiel-Variante realisiert.

Vorstand und Ausschuss trafen sich im Januar zu einer Klausurtagung in Bonlanden und erarbeiteten dabei viele neue Ideen, die allerdings wegen Corona teilweise wieder verworfen oder verschoben werden mussten. Die Mitgliederzahl sank laut Manfred Buck auf 298 Mitglieder.

Kassierer Thomas Weber informierte die Hauptversammlung darüber, dass der Kassenbestand im vergangenen Jahr schrumpfte, bedingt durch Anschaffungen für das Komödienhaus und durch Ausfälle abgesagter Veranstaltungen, für die aber im Vorfeld Kosten entstanden waren. Kassenprüfer Holger Adler bescheinigte dem Kassierer eine korrekte Kassenführung und empfahl dessen Entlastung.

Der stellvertretende Vorsitzende, Roland Boehm, bekräftigte die Ausführungen des Vorsitzenden. Rückblickend stellte er heraus, dass die vergangenen Jahre eine farbige Palette von Veranstaltungen hervorgebracht haben. Boehm stellte sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung.

Spielleiter Thomas Laengerer hob hervor, dass angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen dennoch viel geleistet wurde, wenn auch nicht alles zur Aufführung gelangte. „Arsen und Spitzenhäubchen“ sei eine harmonische Inszenierung gewesen mit zum Teil neuen jungen Gesichtern auf der Bühne. Die Beteiligung an der „Show, die es nicht geben sollte“ habe sich als gutes Forum für den Dram entpuppt, um in Pandemie-Zeiten mit Dram-Beiträgen Präsenz in der Öffentlichkeit zu erzielen.

Das für Silvester 2020 geplante Stück „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“, das statt des aus Corona-Gründen nicht umsetzbaren Stücks „Wie im Himmel“ auf die Bühne gebracht werden soll, sei einerseits ein leichtes, besinnliches Stück mit gewissem Humor, andererseits in der Form beliebig reduzierbar, wenn die Corona-Vorgaben dies erforderlich machten.

Der Technische Leiter, Martin Schäffer, erläuterte die Anforderungen, die die im vergangen Jahr umgesetzten Theaterstücke an Bühnenbild, Beleuchtung und Ton stellten. Nach zwölf Jahren im Amt stellte Martin Schäffer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung.

Die Vertreter der einzelnen Ausschussbereiche gaben ebenfalls einen kurzen Einblick in ihre Arbeit. Auf Antrag aus dem Plenum wurden Vorstand und Ausschuss von der Hauptversammlung einstimmig entlastet.