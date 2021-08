Mitgliederzahl des TVB erholt sich wieder

Bei der Hauptversammlung des TV Biberach-Hühnerfeld (TVB) hat Vorsitzender Rudolf Sommer auf die vergangenen eineinhalb Jahre zurückgeblickt. In Anwesenheit des Vertreters der Turngemeinde Biberach Thorsten Meinhardt und dem Ehrenvorsitzenden des TVB Max Schneiderhan zog Rudolf Sommer eine äußerst positive Bilanz. Besonders hervorzuheben sei speziell die Gründung und die Integration der Tennisakademie Maier in den Verein, die Optimierung der Außenanlage durch eine neue Bewässerungsanlage und die neue Bewirtung der Vereinsgaststätte durch die Pächter Barbara und Andy Bucciol.

Im Vorstand wurde außerdem beschlossen, künftig wieder möglichst viele Mitglieder in das operative Vereinsgeschehen einzubinden und für anstehende Aufgaben Teams zu rekrutieren, die sich mit voller Unterstützung der Vereinsführung den Problemlösungen und Aufgabenstellungen widmen können.

Bei der Entwicklung der Mitgliederzahlen war laut Rudolf Sommer klar die Zäsur durch die pandemiebedingten Restriktionen erkennbar. Ende 2020 zählte der TVB noch 441 Mitglieder. Anfang 2021 sank die Zahl auf 375. Nicht zuletzt durch die Angebote für Jugendliche und Neueinsteiger in den Tennissport in Zusammenarbeit mit der Tennisakademie konnte der Trend gebrochen werden, sodass sich die Mitgliederzahl auf aktuell 402 mit steigender Tendenz erholen konnte.

Sportwartin Martina Wallach musste für das Jahr 2020 konstatieren, dass sich aufgrund der unsicheren Bedingungen in der Corona-Krise alle Aktiven- und Seniorenmannschaften entschieden hatten, ihre Meldung für die Sommer-Verbandsrunde zurückzuziehen. Als sich die Situation um den August entspannte schrieb der württembergische Tennisbund noch einen gesonderten Pokalwettbewerb aus, an dem sich neben einer U15-Mannschaft auch ein Team der Senioren und der Herren 40 beteiligten. Die Winterhallenrunde 2020/2021 musste im laufenden Spielbetrieb komplett abgesagt werden. Im Hinblick auf die Sommer-Verbandsrunde 2021 verwies die Sportwartin darauf, dass lange gebangt werden musste, ob sie überhaupt stattfinden kann. Letztlich konnte sie mit zwei Wochen Verzögerung gestartet werden.

Jugendwart André Maier verwies auf eine erfolgreiche Jugendarbeit. Für die Corona-Verbandsrunde 2020 konnten erfreulicherweise acht Jugendmannschaften gemeldet werden. Die Juniorinnen U18 eins gewannen sogar in der Verbandsstaffel. Die Mannschaft konnte aufgrund der außerplanmässigen Corona-Regularien allerdings nicht aufsteigen, deshalb war der Jugendwart hocherfreut, dass der Gruppensieg auch im Jahr 2021 gelang und damit die Juniorinnen den Aufstieg in die Oberliga endlich perfekt machten. Insgesamt starteten im Jahr 2021 sogar 14 Jugendmannschaften, wobei auch die Juniorinnen der U18 zwei und der U15 zwei den Gruppensieg erringen konnten, die Juniorinnen U18 zwei dann aber leider im Aufstiegsspiel ihren Gegnerinnen unterlagen.

Als Finanzvorstand gab Winfrid Dullenkopf einen anschaulichen Überblick über die finanzielle Situation des TVB, welche äußerst solide sei.

Bei den Wahlen stellte sich Vorsitzender Rudolf Sommer erneut zur Wahl und wurde von den Mitgliedern mit einer Stimmenthaltung im Amt bestätigt. Das Amt des technischen Leiters, welches vier Jahre zuvor hervorragend von Helmut Moll ausgeübt wurde, wurde durch ein technisches Team ersetzt. Dieses besteht aus Winfrid Dullenkopf, Hans Lenard und Helmut Moll. Die bisherige Sportwartin Martina Wallach wurde einstimmig wiedergewählt. Als Beisitzerin Sportwart stellte sich Tina Wasner neu zur Wahl und wurde ebenso einstimmig gewählt. Für das Amt der Kassenprüferin wurde Heike Berg vorgeschlagen und ohne Gegenstimme in dieses Amt gewählt.

Anschließend wurden die aus dem Vorstand ausgeschiedenen ehemaligen Mitglieder Monika Unterweger, Diana Schumacher, Helmut Moll, Vitali Slauta und Danuta Cieslikowski besonders geehrt. Diana Schumacher und Monika Unterweger erhielten die höchste Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold. Für ihre 40-jährige Vereinstreue wurden mit der Ehrennadel in Silber Christel Barthold, Karin Foldenauer und Heinz Krüger geehrt. Ferner wurden die schon zuvor mit der Ehrennadel in Silber beziehungswesie Gold ausgezeichneten Vereinsmitglieder Peter Foldenauer, Gottfried Palm und der Ehrenvorsitzende Max Schneiderhahn, für ihre Verdienste während ihrer 40-jährigen Mitgliedschaft gewürdigt.