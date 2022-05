Mitgliederversammlung von LERNEN FÖRDERN Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Rechenschaftsberichte zum Geschäftsjahr Jahr 20021 sowie die rechtliche Stellung des Trägervereins waren die Themen der ersten Mitgliederversammlung in 2022.

Werner Krug, geschäftsführender Vorsitzender, berichtete über den Neubau in Bad Schussenried, der in den letzten Monaten entstanden ist. Ein Wermutstropfen schmälere die Freude an dem Gebäude, das für eine „Soziale Gruppenarbeit“ und einen Schulkindergarten für besonders förderungsbedürftige Kinder erstellt wurde. Die für ihn nicht nachvollziehbare und aus dem Baurecht nicht ableitbare Auflage, einen Aufzug in dem 2-geschossigen Gebäude bauen zu müssen, habe einen „Mehraufwand von einer Viertel-Million Euro“ verursacht. Demnächst sei Einzug, die offizielle Einweihung finde im September statt.

Um auch in Ochsenhausen unabhängig von Mietobjekten zu werden, habe LERNERN FÖRDERN zusammen mit der Stadt Ochsenhausen ein Grundstück erworben, auf dem in den nächsten Jahren z.B. ein Mensa-Gebäude durch die Stadt und ein Gebäude für Jugendhilfeeinrichtungen und einen Schulkindergarten durch LERNEN FÖRDERN entstehen sollen. Der Trägerverein bietet inzwischen an sechs Orten im Landkreis Schulkindergärten und Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Jugendhilfe an: in Biberach, Laupheim, Bonlanden, Ochsenhausen, Bad Schussenried und Riedlingen.

Für Freizeiten, Einkäufe usw. werden dort Kleinbusse benötigt. Um laufende Kosten zu senken, habe der Verein seinen Fuhrpark auf Leasingfahrzeuge umgestellt. Insgesamt 13 neue Renault-Trafics übergab A. Rapp vom gleichnamigen Autohaus in Schemmerhofen kürzlich an Werner Krug und seine Mitarbeiter*innen. Damit könne immerhin „pro Jahr ein fünfstelliger Betrag“ eingespart werden.

Ein Bereich, in dem sich LERNEN FÖRDERN entwickeln wolle, ist der Ausbau des Angebotes „Schulsozialarbeit“, das es bereits in Ochsenhausen, Schwendi und Mietingen gäbe und demnächst in Burgrieden starte. Erfreulich sei auch, dass sich die Bewerber*innen-Lage wieder etwas beruhigt habe, im Bereich der Soz.Päd/Soz.Arbeit bestehe aber nach wie vor Bedarf.

Chr. Kaufmann bescheinigte dem Verein ein ausgeglichenes Bilanz- und Geschäftsergebnis.

Die Mitglieder beauftragten die Geschäftsleitung, die rechtliche Konstruktion des Vereins auf seine Zukunftsfähigkeit hin zu untersuchen und andere mögliche Rechtsformen wie z.B. der einer Stiftung oder einer gGmbH zu prüfen.