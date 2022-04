Mitgliederversammlung Friedensbündnis Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einer Mitgliederversammlung hat sich das Friedensbündnis Biberach vor Kurzem getroffen.

Aufgrund des aktuellen Angriffskrieges Russlands in der Ukraine und den damit verbundenen völkerrechtlich untragbaren Morden an der Zivilbevölkerung, Zerstörung von Krankenhäusern, Wohnhäusern und den Angriffen auf Flüchtende mit ihren Kindern bleibt das Friedensbündnis mit einer Sprach- und Ratlosigkeit zurück.

Es ist sich einig, dass der Krieg in der Ukraine und das daraus resultierende Töten von Menschen auf beiden Seiten, die Zerstörung der Infrastruktur sowie der Umwelt so schnell wie möglich beendet werden muss: Der Weg in den Frieden scheint schwierig, da keine der bisherigen Verhandlungen zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hat.

Das Friedensbündnis möchte auch an alle anderen gerade weltweit laufenden Kriege wie z. B. in Afghanistan, Syrien und Jemen erinnern und hat deshalb beschlossen, auf dem Biberacher Marktplatz um 17 Uhr eine Karfreitagsmahnwache zu organisieren, um mit Worten und Musik allen Interessierten Raum für Gedanken an einen gerechten Frieden zu geben.