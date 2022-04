Mitgliederversammlung des Städte Partner Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Zusammen mit 2020 wird 2021 in die Annalen als die Jahre der Corona-Pandemie eingehen. Durch die nachvollziehbaren Beschränkungen gab es kaum städtepartnerschaftliche Begegnungen oder Veranstaltungen“, so begann der Bericht des Vorsitzenden H.-B. Sick. Als Höhepunkte des Vereinsjahres zählte er auf: die Beteiligung am Projekt #geschichtenderbefreiung; die Videokonferenz „Naturelemente im urbanen Raum – Partnerstädte lernen voneinander“; die Spende der Aktion-3-fach; einen Telawi Hilfstransport; das Konzert mit Abadelia & Quartetto Zambruno sowie die weihnachtliche Markthütte. Für die Presseberichterstattung bedankte sich Sick bei der Presse für die Veröffentlichungen.

Die Mitgliederzahl blieb mit 635 Mitgliedern nahezu stabil. Über die Kontakte in die einzelnen Partnerstädte berichteten C. Biefel/Asti, H. Reiser/Guernsey, M. Jasińska-Reich/Schweidnitz, B. Kiene/Telawi, P. Habrik/Tendring) und B. Burrichter/Valence. Die Berichte finden sich auch im Jahresbericht, der auf der Homepage www.staepabc.de einsehbar ist.

In mehreren Partnerstädten hat sich die organisatorische Situation verändert. In Guernsey ist die Gruppe aus ehemaligen Deportierten keine formale Organisation mehr. Im Tendring District fand erneut die notwendige personelle Erneuerung der Tendring Twinning Association nicht statt. Zudem wird sich der Brexit negativ auswirken. Auch in Valence wurde umstrukturiert, was zum Rücktritt fast des gesamten Vorstandes führte.

Der Vorsitzende berichtete auch noch kurz über die von der Stadt Biberach mit Unterstützung durch den StäPa initiierte Spendenaktion für die Ukraine via Schweidnitz. Die Spendenbereitschaft war überwältigend. Daher gilt der Dank allen Spendern.

Der Kassenbericht zeigte ein Plus, bedingt durch die wenigen Veranstaltungen. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurden H.-B. Sick (Vorsitzender), C. Zweil (Schriftführerin), H. Reiser (Vorsitzende Guernsey-Ausschuss), M. Jasińska-Reich (Schweidnitz), M. Wilhelm (Tendring District), M. Elsner (Vereinsbetreuung) sowie A. Reich und J. Sterzel (Technik und Veranstaltungen) alle einstimmig bestätigt. Zu Kassenprüfern wurden M. Weber und P. Kiene gewählt.

Beim Ausblick wurden u.a. genannt: Gedenkfeier Befreiung Lager Lindele, Markt der Partnerstädte, der Deutsch-Intensiv-Kurs, Bürgerreise nach Schweidnitz und die Georgischen Wochen.