Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 02. März fand die Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Biberach in der Gigelberghalle statt. Begrüßt wurden die Mitglieder durch den 2. Vorsitzenden Ralf Mutschinski, (der 1. Vorsitzende Klaus Hassler war gesundheitsbedingt verhindert). Nach der Totenehrung berichtete Ralf Mutschinski über das vergangene Vereinsjahr, leider gab es wenig zu berichten, da coronabedingt keine Veranstaltungen, wie Jahresausflug, Blumenschmuck-Prämierungsausfahrt und sonstige Aktivitäten stattfinden konnten.

Die Kassiererin Mathilde Gering konnte trotz gesunkenen Mitgliederzahlen von einem zufriedenen Kassenstand berichten. Der Rückgang der Mitglieder ist durch Tot, Alter und Wegzug zu verzeichnen. Der Bericht der Kassenprüfer wurde durch Peter Bystron vorgenommen, er lobte die hervorragende Führung der Kasse und bat die Versammlung um Entlastung der Kasse und der gesamten Vorstandschaft, was einstimmig erfolgte.

Es stand die Wahl der Vorstandschaft an. Der 1. Vorsitzende Klaus Hassler, der 2. Vorsitzende Ralf Mutschinski, die Kassiererin Mathilde Gering und die Schriftführerin Marion Wieland stellten sich für die nächsten vier Jahre zur Verfügung. Die Wahl wurde von Erwin Gering durchgeführt. Es gab für alle Ämter keine Gegenkandidaten, alle vier wurden einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl an.

In einer kurzen Pause war der Losverkauf für die Tombola. Das Jahresprogramm 2022 wurde kurz besprochen, in der Hoffnung, dass diese Programmpunkte stattfinden können. Am 21. Mai findet ein Spaziergang durch einen Baumlehrpfad statt, er wurde von Moritz Pfarr im Rahmen einer beruflichen Fortbildung erarbeitet und angelegt. In einer PP- Präsentation stellte er sein Projekt vor. Der Vortrag war sehr interessant und lehrreich. Danach freuten sich die Mitglieder auf die Tombolagewinne und hoffen auf ein gutes Gartenjahr und auf friedliche Zeiten.