Mitgliederversammlung der TSG Maselheim-Sulmingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorstandsvorsitzende Bernd Bogenrieder begrüßt alle Anwesenden, insbesondere als Vertreter der Gemeinde Bürgermeister Elmar Braun sowie den Ehrenvorsitzenden Udo Dachroth. Außerdem vom Hauptsponsor, der Firma Grimm, den Geschäftsführer Paul Grimm. Mit dem Anbau eines Abstellraums für die Veranstaltungen und als ebenerdiger Lagerplatz ging ein langer Wunsch in Erfüllung. Von Herbert Schulz geplant und begleitet wurde das Projekt von den Mitgliedern in unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden verwirklicht. Es musste keine einzige Stunde an Fremdleistung eingekauft werden, alles wurde in Eigenregie erstellt. Eine wirklich tolle Gemeinschaftsleistung!

Eine große Feier zum 50-jährigen Bestehen in 2021 hat die Pandemie verhindert. Die Fußballabteilung hat dennoch im Oktober eine Pandemie-Lücke genutzt, um ein Jubiläumsspiel der TSG Traditionsmannschaft gegen die Traditionsmannschaft des SV Reinstetten mit anschließender Abendveranstaltung im Vereinsheim zu organisieren. Damit das Jubiläumsjahr aber nicht ganz aus der Erinnerung verschwindet, wird aktuell ein TSG-Fotobuch erstellt, das in aller Kürze die Geschichte des Vereins in Bildern darstellt.

Finanzvorstand Oliver Dachroth kann von einem guten positiven Ergebnis berichten, obwohl Einnahmen durch Feste und Veranstaltungen ausgeblieben sind. Abschließend informiert Oliver Dachroth, dass alle Konten im Plus sind und der Verein damit gut aufgestellt ist. Bürgermeister Elmar Braun begrüßt die anwesenden Mitglieder und freut sich, endlich wieder ohne Maske hier zu sein. Nachdem es keine Fragen gibt und die Kassenprüfer Alfons Funk und Erich Braun eine einwandfreie Kassenführung bescheinigen, schlägt Elmar Braun die Entlastung vor und dankt dem Vorstand für die Arbeit. Die Vorstandschaft wird bei der Abstimmung einstimmig entlastet.

Elmar Braun teilt mit, dass bei der diesjährigen Wahl der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und der Vorstand Finanzen neu zu wählen sind. Die bisherigen Amtsinhaber stellen sich zur Wiederwahl. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Herbert Schulz stellt sich zur Wiederwahl für die nächsten 2 Jahre. Er wird einstimmig in das Amt gewählt. Vorstand Finanzen: Oliver Dachroth stellt sich zur Wiederwahl für die nächsten 2 Jahre. Er wird einstimmig in das Amt gewählt. Zum Schluss bedankt sich Bernd Bogenrieder bei allen, die zum Wohle der TSG tätig gewesen sind.