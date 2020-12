Mitarbeiter spenden 1800 Euro an den Arche-Förderverein

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der K.S.V. Biberach GmbH & Co. KG haben 1800 Euro an Förderverein der Arche Intensiv-Kinder gespendet. Dort leben Säuglinge und Kinder, die wegen schwerer Erkrankungen, Unfällen oder Operationen dauerhaft beatmet werden müssen. Aufgrund der nötigen intensivmedizinischen Pflege sind die Familien auf die Fachkräfte dieser Institution in den Bereichen Pflege, Pädagogik und Hygiene angewiesen. Hier ist die Arche auch übrigens immer auf der Suche nach Fachpersonal.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KSV Natursteinwelt mit den insgesamt vier Niederlassungen und des in Rißegg ansässigen Kieswerks waren von der Idee, eine regionale Einrichtung für Kinder zu unterstützen, vollauf begeistert. Alle haben ihren Teil zu dieser freiwilligen, betriebsinternen Spendenaktion beigesteuert. Binnen kürzester Zeit kam so ein Betrag in Höhe von 1800 zustande, welcher vor Ort in Kusterdingen überreicht wurde.

Der Botschafter der Arche Intensiv-Kinder und mehrfacher Deutsche Meister, sowie Welt- und Europameister im Ringen Frank Stäbler und Sabine Vaihinger des Vereins Arche Noah, nahmen die Spende, überreicht von Markus Holder (KSV-Geschäftsführer) und Michael Högerle (kaufmännischer Leiter bei KSV), dankbar entgegen.

Bedingt durch die momentane coronabedingte Situation wurde die Übergabe im kleinsten Kreis und unter Einhaltung der Corona-Vorschriften durchgeführt. Markus Holder hofft darauf, hierdurch weitere Unternehmen und weitere Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, auch in unsicheren Zeiten seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. „Auch kleine Beträge helfen“, so Markus Holder.