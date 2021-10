65 Jahre verheiratet: Mit zwei Koffern begann ihr Leben in Biberach

Dorothea und Georg Greiner aus Biberach feiern an diesem 14.Oktober ihre Eiserne Hochzeit. 65 Ehejahre teilen die beiden miteinander. Gemeinsam haben sie Höhen erlebt und Tiefen mit starkem Zusammenhalt überwunden, nachdem sie sich nach ihrer Ankunft in Deutschland 1967 alles selbst aufbauten.

„In 65 Jahren knallt es auch manchmal, aber wir haben zusammengehalten“, sagt Dorothea Greiner und lächelt. Die 88-Jährige und ihr 89-jähriger Ehemann Georg Greiner feiern am 14. Oktober ihre Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sich die beiden 1954 in Eichhammer in Schlesien. Dorotheas Schwester war damals Verkäuferin in einem Geschäft, in dem Georg Greiner als Bäcker Brot anlieferte. „Ich sah Dorothea mal am Bahnhof nach Hause gehen und habe meinem Bekannten erzählt, dass sie mir gefällt. Der meinte dann, ich hätte keine Chance bei ihr.“ Ihm hat Georg Greiner das Gegenteil bewiesen.

1967 geht es nach Biberach

Schon nach zwei Jahren entschieden sich die beiden, zu Dorotheas Mutter zu gehen und ihr von den Verlobungsplänen zu erzählen. „Das mit dem Heiraten hat sich so entwickelt“, sagt Georg Greiner. Es folgte die standesamtliche Hochzeit. Zwei Tage später heirateten sie mit 40 Gästen kirchlich in Dembiohammer. 1958 kam Tochter Brigitte auf die Welt und vier Jahre später Sohn Bernhard.

Nach langwierigen Anträgen schaffte die Familie es, nach Deutschland zu ziehen. Zuerst jedoch ohne Georg Greiner. Die Mutter und ihre beiden Kinder kämpften um die Ausreiseerlaubnis des Vaters, die vorerst nicht möglich schien. Deshalb zog Dorothea Greiner mit Brigitte und Bernhard wieder zurück nach Schlesien, wo Brigitte zur Schule gehen musste. Nach vielen weiteren Anträgen klappte die Ausreise in die Bundesrepublik dann doch und so zog die gesamte Familie 1967 nach Biberach.

„Einfach unser Zuhause“

„Das Beste was uns passiert ist, war die Ausreise zu bekommen“, sagt Dorothea Greiner, „damals waren es ärmliche Zeiten, wir hatten beide nichts. Wir kamen mit zwei Kisten, zwei Koffern und zwei Kindern nach Deutschland. Dort haben wir uns alles selbst aufgebaut.“ Das Haus in Eichhammer wurde nach der Auswanderung dem Staat übergeben und zu einem Hotel umgebaut. In Biberach arbeitete Georg Greiner bei einer Bäckerei, später in einer Firma. Ehrenamtlich half er zudem 15 Jahre lang bei „Essen auf Rädern“ mit.

Seine Frau arbeitete in der Küche des Krankenhauses. „Wir sind hier angekommen und das ist einfach unser Zuhause“, sagt sie. In ihrer Freizeit gingen beide eigenen Hobbys nach: Georg Greiner war gerne beim Schwimmen oder im Schrebergarten. Dorothea Greiner hat in dieser Zeit sehr gerne genäht, gestrickt oder gehäkelt.

Rücksicht ist wichtig

Dass es in 65 Jahren nicht immer harmonisch zuging, ist klar. „Wichtig ist, Rücksicht aufeinander zu nehmen und nicht gleich zu sagen ,Ich lasse mich scheiden’“, sagt Dorothea Greiner. Ihr Mann schätzt sie sehr. Ihr Kochtalent sei außerordentlich gut, wobei er auch selbst in der Küche Hand angelegt hat. Tochter Brigitte erinnert sich noch gut an ihre Kindheit: „Sonntags waren wir immer irgendwo unterwegs, Mutter hat Essen gerichtet und wir gingen an den See, in den Wald oder auf eine Wiese. Dabei waren wir meistens eine Gruppe aus zehn bis zwölf Personen und haben zum Beispiel Ballspiele gespielt. Das war richtig schön.“

Georg Greiner ging im Winter mit den Kindern regelmäßig Schlittschuhlaufen. „Ich erinnere mich daran, wie er manchmal mit kalten Füßen am Ufer stand und uns zugeschaut hat, wie wir über den See geschlittert sind. Wenn wir Papa gefragt habe, hat er immer ja gesagt.“ Ihren Ehrentag feiern die Greiners dieses Jahr mit elf Gästen bei gutem Essen und später zum Kaffee bei der Tochter. Rückblickend kommen Dorothea die 65 Jahre Ehe gar nicht so lang vor: „Die Jahre laufen, das merkt man gar nicht“, sagt sie. „Früher haben wir unseren Kindern geholfen, jetzt helfen sie uns. Und dafür sind wir sehr dankbar.“