Mit Zuversicht in die neue Saison

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga haben die Volleyballerinnen der TG Biberach die Vorbereitung für die neue Saison in der Oberliga begonnen. Saisonstart ist am 5. Oktober in eigener Halle gegen den SSV Ulm 1846. Den Verein verlassen hat Pauline Kemper, neu im Kader von Trainer Stefan Hecht stehen Cora Liebherr vom VfB Friedrichshafen und Mona Branz, die den Sprung aus der zweiten Mannschaft ins Oberligateam geschafft hat.

„Wir suchen nach wie vor noch ein, zwei Spielerinnen“, sagt Hecht, „aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern, zumal wir eben wieder in der Oberliga und nicht in der Regionalliga spielen.“ Hecht hat offensichtlich doch einige Wochen gebraucht, um das Scheitern am Saisonende zu verarbeiten. „Das hat schon ein wenig gezehrt, weil ich auch selbst Fehler gemacht habe in der Schlussphase der Saison“, räumt der 33-jährige Coach ein. So musste die TG Biberach am Ende den Teams aus Backnang und Fellbach den Vortritt lassen. Backnang stieg auf, Fellbach scheiterte in der Relegation und spielt auch in der kommenden Saison wieder gegen die Biberacherinnen.

„Wir wollen schon wieder oben mitspielen“, sagt Hecht, „auch wenn wir mit Kemper eine wichtige Spielerin verloren haben.“ Zudem wolle Natali Welsch kürzertreten und nicht mehr im Angriff eingesetzt werden. Mit insgesamt 15 Spielerinnen geht Hecht in die neue Saison. Leonie Zeh und Carlotta Rief, die bislang in der dritten Mannschaft der TG gespielt haben, sollen langsam an das Oberligateam herangeführt werden.

„Wir haben schon nach wenigen Einheiten in der Vorbereitung gemerkt, dass wir mit Teamgeist einiges erreichen können“, betont die 22-jährige Mittelblockerin Annika Zeifang. Das wäre schon in der vergangenen Saison einer der Gründe gewesen, warum die TG bis fast zuletzt um den Titel mitgespielt habe. Zudem sei man eine eingespielte Mannschaft, was im Volleyball nicht ganz unwichtig sei. Das Team habe immer mehr zusammengefunden. „Schon das erste Spiel gegen Ulm wird uns zeigen, wo wir stehen und was wir von der Saison erwarten dürfen“, sagen Hecht und Zeifang übereinstimmend. Allerdings hinge dies unter anderem vom Verbleib von Alisa Schwindt bei den Ulmerinnen ab. „Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel, weil wir in der abgelaufenen Saison gerade gegen Ulm zu Hause mit 1:3 das entscheidende Spiel verloren haben“, sagte Hecht. „Wir haben also einiges gutzumachen.“

Gerd Kehm bleibt Co-Trainer

In der Vorbereitung, die bis auf zwei Wochen wegen der Sommerferien durchläuft, wird schwerpunktmäßig am Angriff, der Annahme und an der Blockfeldverteidigung gearbeitet. Die Mannschaft habe sich spielerisch und technisch definitiv weiterentwickelt. Daran werde weitergearbeitet. Hecht wird außerdem auf Gerd Kehm als Co-Trainer bauen können. Der Trainer der dritten Mannschaft wird weiterhin im Training dabei sein und bei Heimspielen neben Hecht auf der Bank Platz nehmen. Neben den Spielen gegen Ulm wird es auch gegen Bad Waldsee zwei interessante Derbys geben, das erste davon bereits am dritten Spieltag – auch wieder in der Wilhelm-Leger-Halle.