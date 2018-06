Mit wenig Mitteln ein Spielparadies gestalten

An eigenen Hütten schrauben, im Matsch spielen, Malen, Basteln oder Klettern: Auf dem Abenteuerspielplatz an der Schlierenbachstraße in Biberach sind Kindern in Sachen Spaß und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bei Spielplatzleiter Michael Höschele sieht das etwas anders aus. Er hat alle Hände voll zu tun und noch einige offene Wünsche und Ideen zur Weiterentwicklung des Platzes.

Leitung, Buchhaltung, pädagogische Betreuung – all das muss Michael Höschele mit seiner 75-Prozent-Stelle unter einen Hut bringen. Er teilt sich einen Vollzeitjob mit einem Hausmeister, der die restlichen 25 Prozent übernimmt. Seit anderthalb Jahren ist Höschele beim Verein Jugend Aktiv angestellt. Dieser ist der Träger des Spielplatzes. „Zwischen fünf und 50 Kinder kommen an einem Tag zum offenen Programm“, sagt Höschele. Ganz allein könne er das nicht immer leisten. Deswegen bekommt er an manchen Tagen Unterstützung von Helfern aus dem Spielmobil-Team.

Auf dem Platz sind alle Materialien vorhanden. Aber: „Es gibt keine Selbstbedienung“, sagt Höschele. Wer sich Spielsachen ausleihen möchte, muss vorher fragen. Beim Werkzeug ist Höschele besonders vorsichtig: „Manchmal kommen Sechsjährige und wollen sofort drauflos bauen. Aber das geht schlecht“, erklärt Höschele. „Kinder müssen neuerdings auch einen Werkzeug-Führerschein bei mir ablegen.“ Wer mit Säge oder Hammer hantieren will, muss zeigen, dass er damit gut umgehen kann. Zudem geht es um Beharrlichkeit. Wer mitbauen möchte, muss regelmäßig kommen und den Willen zeigen.“

Auf dem Spielplatz ist schon ein kleines Dorf entstanden, es gibt sogar ein Kino oder eine Bäckerei. Höschele zieht sich beim Bauen weitgehend zurück: „Wenn es um die Statik geht, helfe ich mit. Ansonsten passe ich nur auf, dass nichts passiert.“

Unendlich weiter wachsen kann das Dorf nicht. Platz gibt es zwar noch. Aber das Holz ist knapp. „Den Stapel mit Bauholz müsste ich dringend mal wieder auffüllen“, sagt Höschele. Viele Reste von Firmen aus der Gegend sammeln sich hier, etwa alte Dachlatten oder Paletten. Im Baumarkt könne er nicht immer einkaufen, sagt Höschele. Das sei schlichtweg zu teuer.

Traum: ein Streichelzoo

Sein Budget ist auf 2500 Euro im Jahr begrenzt. „Das reicht für Schrauben, Nägel und Strom, für viel mehr nicht.“ Kleine Polster schaffen Abschlussfeste von Schulklassen oder Kindergeburtstagsfeiern: Hier fallen pro Kind oder Familie kleine Beiträge an. Ansonsten ist das Angebot kostenlos. Höschele ist froh um jeden Cent. Selbst verhältnismäßig kleine Anschaffungen muss er sich gut überlegen. Aktuell stehen ein Sonnensegel und ein Rasenmäher auf der Wunschliste. Wenn er könnte, würde Höschele noch mehr investieren. Einer seiner Träume: ein Streichelzoo auf dem Abenteuerspielplatz. Außerdem möchte er die Grillstelle überdachen oder die Spiel- und Bastelräume ausbauen.

Um Luxus geht es dem Spielplatzleiter keinesfalls. Kinder sollen sich auf dem Abenteuerspielplatz austoben können. Dazu möchte Höschele flexibel sein und verschiedene Anreize setzen. Beim Grillen zum Beispiel gehe es auch darum, Geduld zu üben: „Ich sage den Kindern immer: Wenn ihr euer Stockbrot selbst macht, schmeckt es viel besser.“ Oft würden Eltern dazwischengrätschen und die Arbeit für ihre Kinder machen. Falsch, sagt Höschele: „Die Kinder haben so viel Druck in der Schule und im Alltag. Das muss raus. Aber sie müssen auch lernen still zu sitzen.“

„Hier entstehen Freundschaften“

Immer wieder gebe es Eltern, die ihre Kinder nur ungern ganz alleine auf dem Abenteuerspielplatz zurückließen: „Dabei bewegen sich die Kinder viel freier, wenn die Eltern weg sind.“ Im Notfall ruft Höschele die Eltern an. Bei seinem ersten Besuch wird jedes Kind registriert. Etwas Ernstes sei aber noch nie passiert. Die meisten Kinder auf dem Abenteuerspielplatz könnten sich zudem sehr schnell alleine beschäftigen, ergänzt Höschele. „Hier entstehen Freundschaften.“

Ob sie schreien oder im Matsch baden: Was nicht alle Eltern durchgehen lassen, nimmt Höschele gelassen hin. Auf dem Abenteuerspielplatz können Kinder alles rauslassen. „Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, wenn Eltern dir ihr Kind anvertrauen und das am Ende des Tages strahlend nach Hause geht.“ Wirklich böse seien die Eltern nicht, sich ihr Kind nach ein paar Stunden in einen Dreckspatz verwandelt hat: „Die lernen dazu und bringen beim nächsten Mal einfach eine Decke mit.“