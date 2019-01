Mit vollen Akkus in die Rückrunde

Nach mehr als einem Monat Winterpause startet für die Landesliga-Handballer der TG Biberach die Rückrunde. Am Samstagabend gastiert die TG um 20 Uhr in der Reichenfeldhalle bei BW Feldkirch.

Die Winterpause war dringend nötig für die Blau-Gelben um Trainer Cosmin Popa. Sehr schwankend waren die Leistungen und Ergebnisse in der Hinrunde und selten hatten die Fans das gute Gefühl, dass ihre Mannschaft ein Spiel in sicheren Händen hält. Sieben Siegen stehen drei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber. Gerade gegen Ende der Hinrunde gab die TG in den vielen Derbys kein gutes Bild ab, das Remis (30:30) gegen die SG Bettringen war dagegen als Achtungserfolg zu verbuchen.

In der langen Winterpause konnten die TG-Akteure ihre Akkus laden und vor allem am Spielwitz im Angriff und der Zweikampfstärke in der Verteidigung feilen. Einsatz, Wille und Kampfstärke war der TG jedoch auch in der Hinserie zu keinem Zeitpunkt abzusprechen. Die TG-Verantwortlichen sind mit dem Verlauf der Vorbereitung zufrieden und angesichts des leeren Lazaretts optimistisch für den Start der Rückrunde.

Hinspiel ging an Feldkirch

Mit BW Feldkirch empfängt eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller die TG. Sie rangiert derzeit auf Platz elf, hat dennoch ein stabiles Polster auf die Abstiegsränge. Das Heimspiel in Biberach hat Popa nicht gut in Erinnerung, damals mussten sich die Blau-Gelben mit 25:29 geschlagen geben.

Der Trainer der Blau-Weißen, Zoltan Balogh, verfügt über einen offensivstarken Kader, was die TG Biberach im Hinspiel deutlich zu spüren bekam. Allerdings war damals der Toptorjäger der Vorarlberger, Lars Springhetti, verletzungsbedingt nicht angetreten. Am Samstag jedoch wird der Wirbelwind der Feldkircher im Aufgebot stehen, somit erwartet die TG ein wahres Offensivfeuerwerk. Die Abwehr der Blau-Weißen ist allerdings nicht unüberwindbar, mit mehr als 31 Gegentoren im Schnitt stellt Feldkirch die anfälligste Defensive der Landesliga. Die Ausgangssituation zum Rückrundenauftakt ist demnach offen. Die TG-Fans dürfen gespannt sein, wie sich die gute Vorbereitung der TG auf die Leistung im ersten Pflichtspiel auswirkt.